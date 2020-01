Premier aperçu de la série animée Prince Harry, Meghan Markle et la famille royale

Prince Harry, Meghan Markle et ensemble Famille royale s’animer dans une nouvelle série de satire. La célèbre monarchie britannique a fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers temps, avec le départ d’Angleterre de Harry, de sa femme Meghan et de leur fils Archie.

Opter pour une vie loin des exigences de la vie royale, Harry et Meghan ont provoqué pas mal de controverse avec leur décision. Le couple est actuellement au Canada et ce que leur nouvelle vie loin de la monarchie entraînera n’a pas encore été déterminé. Une chose est sûre, cependant – avec la formation d’acteur de Markle et sa base d’origine qui devrait être partagée entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni, Hollywood est très susceptible de venir à un moment donné. En fait, une invitation a déjà été lancée à Markle et Harry pour rejoindre la série Netflix The Crown, ainsi qu’une offre d’emploi légèrement satirique de l’hôte de Daily Show Trevor Noah via son compte Twitter. Et bien que les détails sur le moment et le lieu de retour de Markle à la télévision ou au cinéma ne soient pas encore connus, le tollé provoqué par le déménagement du jeune couple est peu susceptible de s’éteindre de sitôt. Peut-être alors, c’est le moment idéal pour une série télévisée qui fait la satire de tout le concept de la monarchie britannique.

Cela semble être la pensée de HBO Max et du producteur de Family Guy Gary Janetti. Selon Deadline, la série animée de brochettes de la famille royale de Janetti, Le Prince, vient d’être éclaircie par HBO Max. En plus d’écrire et de produire la nouvelle série, Janetti interprètera également le personnage principal – le prince George de Cambridge, 6 ans, fils du prince William et de la princesse Kate. Vu à travers les yeux du jeune tyke, la famille royale sera analysée et examinée comme jamais auparavant, alors que George trouve son chemin dans la vie, tuant le temps jusqu’à sa succession éventuelle en tant que roi. S’exprimant à propos de leur acquisition de la nouvelle série, Sarah Aubrey, responsable du contenu original de HBO Max, a déclaré ce qui suit:

“Nous sommes tellement excités de présenter le monde créé par Gary sur Instagram à HBO Max, où nos téléspectateurs peuvent découvrir ce que ses fans Instagram savent déjà – que George peut être hilarant, choquant et étonnamment doux. Nous avons hâte de voir ce que Gary fait avec une plus grande toile à peindre qu’un simple carré 1: 1. “

Le commentaire fait référence aux différents articles de Janetti sur Instagram, où il a ajouté des photos de la famille royale à son compte et a offert des légendes du point de vue du jeune George. Pour ceux qui ont suivi Janetti sur Instagram, The Prince sera une extension très appréciée de cette marque de comédie. La nouvelle série se déroulera dans et autour des 775 salles de Buckingham Palace et jouira également d’un casting impressionnant. Orlando Bloom, la star des Pirates des Caraïbes, assumera les fonctions de voix du père de George, William; Condola Rashad (Billions) jouera Meghan Markle, Lucy Punch (A Series of Unfortunate Incidents) est Kate Middleton, Tom Hollander (Family Guy) entendra à la fois le prince Phillip et le prince Charles, Alan Cumming (Instinct) voix le majordome de George Owen Owen, Frances de la Tour (The Collection) est la reine Elizabeth et Iwan Rheon (Game of Thrones) est le prince William.

Comme mentionné précédemment, il semble maintenant que le moment soit venu pour une série de proposer une version humoristique de la famille royale. Il y aura probablement ceux qui trouveront le simple concept offensant, mais étant donné les antécédents de Janetti sur Family Guy et ses relations de travail étroites avec Seth MacFarlane, il est plus que familier avec un certain degré de controverse.

