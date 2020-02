Premier aperçu de «Run», la nouvelle série Phoebe Waller-Bridge pour HBO

HBO a publié le premier teaser triler de sa nouvelle série‘Run’, qui présente la production exécutive de Phoebe Waller-Bridge («Killing Eve»). Dans la vidéo, nous voyons pour la première fois Meritt Wever et Domhnall Gleeson, protagonistes de la série avec Waller-Bridge lui-même. La série fera ses débuts sur la chaîne le 12 avril prochain.

Cette comédie / thriller romantique se concentre sur Ruby (Wever), une femme qui vit une vie monotone et qu’une bonne journée reçoit un message texte, l’invitant à remplir un pacte de jeunesse qui promet le véritable amour et la réinvention de soi. Ruby a ensuite mis de côté sa vie monotone pour commencer un voyage qui ravivera la flamme à l’intérieur.

Gleeson, dont la participation est son premier rôle pertinent dans une série, joue un gur à succès nommé Billy Johnson, né d’une riche famille irlandaise. Johnson a le don de parler, combinant habilement son énorme charisme avec un besoin illimité d’approbation.

Vicky Jones a écrit le projet et est également productrice exécutive avec Emily Leo de Wigwam Films et a nommé Waller-Bridge via son label, DryWrite. La série sera coproduite par Entertainment One.

