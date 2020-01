Premier coup d’œil aux tourtereaux avec Issa Rae et Kumail Nanjiani – Blackfilm

Paramount Pictures a publié la première image de Issa Rae et Kumail Nanjiani dans la mystère comédie romantique Les tourtereaux. Il sera présenté en première mondiale à South by Southwest (SXSW) en mars 2020. Sa sortie est prévue pour le 3 avril 2020.

Dirigé par Michael Showalter, le casting comprend également Paul Sparks, Anna Camp et Kyle Bornheimer.

Un couple (Issa Rae et Kumail Nanjiani) vit un moment décisif dans leur relation où ils sont involontairement impliqués dans un mystère de meurtre. Alors que leur voyage pour effacer leurs noms les mène d’une situation extrême – et hilarante – à la suivante, ils doivent comprendre comment eux et leur relation peuvent survivre la nuit.