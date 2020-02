Premier regard sur Henry Golding en tant que protagoniste de «Snake Eyes: The Origin»

A l’occasion de la célébration de ses 33 ans, protagoniste de ‘Crazy Rich Asians’ et ‘Last Christmas’, Henry Golding a souhaité partager sur Instagram la première image du spin-off de G.I. Joe pour Paramount Pictures,«Yeux de serpent: l’origine». Dans cette image et bien que par derrière, nous voyons Golding comme le ninja protagoniste du film.

Basé sur le personnage de la ligne de jouets Hasbro, Snake Eyes est apparu en 1982 comme l’un des G.I. Joe C’est un commandement gil, audacieux et avec d’excellentes stratégies, entraîneur de combat au corps à corps et spécialiste des arts martiaux. Il est à l’origine le frère sabre de Storm Shadow, mais plus tard, il l’a blâmé pour la mort de son père et de son père et de sa mère qui l’ont tué.

C’est aussi un ninja mortel et furtif connu sous le nom de “The Silent Master”, car, en raison de la gravité de ses blessures dans la patrouille de reconnaissance à longue portée, il ne peut pas parler et cache son visage avec un masque et des lunettes anti-impact les noirs

Aux côtés de Golding en tant que personnage principal, le film met en vedette Andrew Koji (“ Guerrier ”) comme son rival, Storm Shadow, Takehiro Hira (“ Love Girls and Love Hotels ”) comme Kenta, Iko Uwais (“ Le Raid ”) en tant que Hard Master, Mentor Snake Eyes, rsula Corber (“ La maison du papier ”) en tant que baronne, Samara Weaving (“ Nuit de mariage ”) en tant que Shana M. O’Hara / Scarlett, Haruka Abecomo Akiko et Steven Allerick (“ The Expanse ”) en tant que père de Snake Eyes.

Le directeur de ‘RED’ et ‘El capitn’, Robert Schwentkeser en charge de diriger le projet à partir d’un scénario d’Evan Spiliotopoulos (‘Beauty and the Beast’). Pendant ce temps, Lorenzo di Bonaventura et Brian Goldner produiront le film qui sortira en salles le 23 octobre 2020.

G.I. Joe a déjà eu deux livraisons, ‘G.I. Joe ‘en 2009 et’ G.I. Joe: Revenge ‘en 2013, qui a obtenu un succès modéré levant respectivement 302 et 375 millions de dollars. Dans ses offres, nous trouvons des gens comme Channing Tatum, Marlon Wayans, Rachel Nichols, Sienna Miller (comme la baronne), Byung-hun Lee, Ray Park (qui a joué précisément Snake Eyes), Dennis Quaid, Joseph Gordon-Levitt, Dwayne Johnson ou Bruce Willis