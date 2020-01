Premier regard sur Mary J. Blige dans Power Book II: Ghost – Blackfilm

Starz, via EW, a publié le premier regard sur le chanteur et candidat aux Oscars Mary J. Blige (Mudbound) dans Power Book II: Ghost.

Blige jouera Monet, une femme très prospère dans le Queens qui dirige son entreprise “avec une main de fer”, explique la productrice exécutive Courtney A. Kemp. LaToya Tonodeo a rejoint le spectacle, incarnant la fille de Monet, Diana. Homme de méthode a déjà été annoncé pour jouer l’avocat ambitieux et avisé Davis Maclean.

En parlant avec Entertainment Weekly, la créatrice de la série Courtney A. Kemp a déclaré «Power est évidemment un spectacle masculin mais a des personnages féminins très forts. Pour le personnage de Mary, nous utilisons tout le pouvoir et la présence de l’actrice pour communiquer comment cette femme est remarquable et unique dans ses capacités. Elle est aussi intelligente, avisée et stratégique que Ghost, mais son apprentissage ne vient pas des livres. Nous avons toujours dit que Ghost était un gamin livresque qui lisait tout le temps. Le sens aigu de cette femme vient des rues. »

Le spin-off devrait suivre les événements de la sixième et dernière saison de l’émission mère de Kemp and Curtis “50 Cent” Jackson. Comme la question de savoir qui a tiré le rôle principal d’Omari Hardwick dans Ghost bedevils Power, le spectacle révélera tout et se terminera le 9 février, le même jour que les 92e Academy Awards.