Premier regard sur Woody Harrelson en tant que Cletus Kasady

Venom 2 a déjà terminé le tournage. Sur son compte Instagram, Tom Hardy a décidé de partager la première image qui montre Woody Harrelson jouant le célèbre Cletus Kasady.

Depuis qu’il a été annoncé Venin 2, Tom hardy Il a utilisé ses réseaux sociaux pour montrer le développement du nouveau film. Après tant de travail, le tournage a finalement pris fin et l’acteur a décidé de donner un échantillon dans son réseau social de ce qui va arriver, bien qu’il l’ait ensuite supprimé. De quoi s’agissait-il? dès le premier aperçu de Woody Harrelson comme Cletus Kasady.

Dans l’image publiée puis supprimée, on peut voir pour la première fois caractérisée Woody Harrelson comme Cletus Kasady, l’alias de Carnage Pour cette suite. On pouvait déjà le voir sur la scène post-générique de Venin, enfermé en prison pour ses crimes de tueur en série. Cependant, dans cette nouvelle image, nous pouvons le voir avec une chemise hawaïenne au lieu de l’uniforme de prison. De plus, les cheveux bouclés et ébouriffés qu’elle portait ne sont pas non plus présents sur cette photo. Bien que l’image soit assez sombre, nous pouvons également voir un collier de crâne intéressant sur le cou de l’acteur.

Dans cette scène finale du premier épisode, Cletus a déjà averti qu’il quitterait la prison et irait chercher Eddie Brock. “Il y aura des tueries”, son personnage a dit se référant à Carnage. L’intrigue de Venin 2 Elle n’a pas encore été révélée. Bien qu’il semble que la confrontation entre les symbiotes Venom et Carnage soit inévitable.

Réalisé par Andy Serkis, Venom 2 sortira en octobre 2020 et a dans sa distribution avec Tom hardy reprendre le rôle de Eddie brock, Michelle Williams comme Anne Weying, Woody Harrelson comme Cletus Kasady et Reid Scott en tant que médecin Dan lewis, entre autres. En ce qui concerne la grande rumeur selon laquelle il y aura ou non un camée de Tom Holland comme Spider-man, nous devrons savoir plus tard quand la promotion de la bande commencera.

