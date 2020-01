Premier spot télévisé de ‘Mulán’!

Disney a révélé un premier spot télévisé pour ‘Mulán‘, nouvelle adaptation en action réelle d’un autre des classiques de l’étude. Le film a été tourné dans des endroits en Nouvelle-Zélande et en Chine et sortira dans les cinémas du monde entier (y compris l’Espagne) le 27 mars 2020.

Après une recherche approfondie de plus d’un an, Liu Yifei a fini par être celui choisi pour jouer le personnage principal de ce film où Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng seront également Pei-Pei, Nelson Lee, Chum Ehelepola, Gong Li et Jet Li.

“Mulán” est l’aventure épique d’une jeune femme intrépide qui se déguise en homme pour lutter contre les envahisseurs du nord qui attaquent la Chine. Hua Mulán est la fille aînée d’un guerrier décoré et est énergique, déterminée et extrêmement rapide. Lorsque l’empereur publie un décret selon lequel un homme de chaque famille doit servir dans l’armée impériale, elle décide de prendre la place de son père malade sous le nom de Hua Jun, devenant ainsi l’un des guerriers les plus célèbres de Chine.

Niki Caro (“ Au pays des hommes ”) est la réalisatrice de ce projet basé sur un scénario de Lauren Hynek & Elizabeth Martin, Rick Jaffa & Amanda Silver, qui a écrit cette histoire basée sur le poème narratif “ La ballade de Mulan ”. Chris Bender, Jason Reed et Jake Weiner sont les producteurs du film.

Après le succès de ‘Cendrillon’ en 2015 (levé 543,5 millions de dollars dans le monde), Disney a bientôt annoncé un véritable film d’action d’un autre de ses classiques, dont la première version animée de 1998 est passée sous la direction de Tony Bancroft et Barry Cook.

