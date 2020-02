Premier trailer de la série de science-fiction et Hip Hop UTOPIA FALLS

Science-fiction et Hip Hop dans la nouvelle série Hulu, Utopia Falls

Utopia Falls, la série originale de science-fiction et de hip-hop Hulu qui mettra en vedette la voix de SNOOP DOGG et de la musique d’artistes tels que KENDRICK LAMAR, ALESSIA CARA, THE NOTORIOUS B.I.G., DANIEL CAESAR, JESSIE REYEZ, BILL WITHERS ET THE ROOTS

Le producteur de musique multi-latine primé aux Grammy Awards Boi-1da (DRAKE, NICKI MINAJ, RIHANNA) supervise la musique, la chorégraphe de renommée mondiale Tanisha Scott (CARDI B, RIHANNA) dirige la direction intérimaire, le célèbre écrivain de science-fiction Joseph Mallozzi sert de showrunner et le créateur de la série RT Thorne dirige.

À propos de la série:

Des centaines d’années dans le futur, dans la dernière colonie vivante sur terre, une ville appelée New Babyl, vingt-quatre candidats adolescents sont choisis pour participer à un concours musical annuel connu sous le nom de The Exemplar. Pour tous, c’est l’occasion d’écrire leurs noms dans les livres d’histoire, mais pour Aliyah, la fille indépendante et aventureuse d’un fonctionnaire du gouvernement de la ville, c’est le début d’une aventure incroyable. À travers la découverte d’une archive mystérieuse, elle est exposée au hip-hop, une ancienne forme de culture musicale, qui l’amènera à remettre en question tout ce qu’elle a connu et à changer son monde pour toujours.

Le voyage pour percer ce mystère aura lieu au cours de la première saison, pendant que nos candidats se prépareront et participeront à l’Exemplar. En canalisant l’esprit rebelle du hip-hop, Aliyah et ses amis affronteront le gouvernement pour la liberté du peuple dans une fin qui ébranlera les fondements de leur société, changeant toute leur vie pour toujours.

Utopia Falls est la première série télévisée de science-fiction / hip-hop et est du créateur / réalisateur de la série Find Me In Paris.

Hulu affirme à partir de sa nouvelle série qu’il s’agit d’une télévision prestigieuse pour une nouvelle génération de jeunes publics culturellement diversifiés, socialement et politiquement motivés et motivés à se voir et à représenter leurs problèmes à l’écran.

Utopia Falls Il met en vedette Robyn Alomar (Riot Girls), Akiel Julien (American Gods), Robbie Graham-Kuntz (Full Out), Phillip Lewitski (Supernatural), Humberly Gonzalez (Orphan Black), Devyn Nekoda (Degrassi: The Next Generation) et Mickeey Nguyen (Make Pop). Ils rejoignent également les acteurs Kate Drummond (Wynonna Earp), Jeff Teravainen (Dark Matter), Huse Madhavji (Saving Hope) et Dwain Murphy (The Strain), ainsi que l’icône hip hop, Snoop Dogg, en tant que voix des archives.

