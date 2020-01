Premier trailer de ‘Penny Dreadful: City of Angels’

Showtime a publié la première bande-annonce officielle de «Penny Dreadful: City of Angels», la “suite spirituelle” tant attendue de la célèbre série diffusée entre 2014 et 2016 pour avoir l’espagnol Paco Cabezas comme réalisateur de plusieurs de ses épisodes, dont le premier.

«Penny Dreadful: City of Angels» Il s’agit d’une production de Desert Wolf Productions et Neal Street Productions for Showtime qui est développée, produite et écrite par John Logan, créateur de la série originale. Logan agit également en tant que showrunner et producteur exécutif avec Sam Mendes, Pippa Harris, Michael Aguilar (‘Kidding’) et le cinéaste espagnol susmentionné.

Son casting est composé de Daniel Zovatto, Natalie Dormer, Nathan Lane, Jessica Garza, Johnathan Nieves, Kerry Bish, Adriana Barraza, Amy Madigan, Brent Spiner, Lin Shaye, Adam Rodriguez, Thomas Kretschmann, Lorenza Izzo, Michael Gladis, Dominic Sherwood , Ethan Peck et un Rory Kinnear que cela, jouent un rôle différent de celui qu’il a joué dans la série originale.

La série se déroule dans une ville, celle de Los Angeles de 1938, profondément conditionnée par la tension sociale et les coutumes mexicaines traditionnelles. Avec le conflit éternel entre les disciples de Santa Muerte et le démon en arrière-plan, suivez le premier détective de la police de Los Angeles d’origine mexicaine, Tiago Vega (Zovatto), et son compagnon vétéran, Lewis Michener (Lane), dans le Enquête sur un cas de meurtre sanglant qui a changé la ville et leur vie pour toujours.

«Penny Dreadful: City of Angels» Il sortira aux États-Unis le 26 avril, sans savoir pour l’instant si Movistar + le sortira dans notre pays le même jour (ce qui est très probable).

Pd. Showtime a également profité de la journée d’aujourd’hui pour annoncer son renouvellement ‘Shameless’ pour une dixième saison … ça y est, soyez la dernière. C’était (très) Gallagher tant que ça a duré.

