Première bande-annonce de l’adaptation télévisée de ‘A Happy World’ par Aldous Huxley

Peacock, la nouvelle plateforme de streaming de NBCUniversal, a publié la première bande-annonce de «Brave New World», l’adaptation télévisuelle de «Un monde heureux», le célèbre roman dystopique d’Aldous Huxley publié en 1932 qui voulait en 2009 porter au grand écran Ridley Scott et Leonardo DiCaprio.

Alden Ehrenreich (‘Han Solo: A Star Wars Story’), Jessica Brown Findlay (‘Harlots: Courtesans’), Harry Lloyd (‘Counterpart’), Hannah John-Kamen (‘Ready Player One’) et Demi Moore en tête d’affiche casting de cette production qui met en vedette David Wiener («Retrouvailles») en tant que showrunner.

À son tour, Wiener est responsable de la signature de son script avec Brian Taylor (‘Happy!’) Et l’écrivain de bande dessinée Grant Morrison, tandis que la direction de ses deux premiers épisodes a été confiée à Owen Harris, responsable des deux ‘Kill Vos amis »comme dans le célèbre« San Junipero »de« Black Mirror ».

Cette production de NBCUniversal Content Studios et d’Amblin Television sortira à une date à déterminer sur la plateforme de streaming susmentionnée appartenant à NBCUniversal, dont la sortie officielle est prévue pour juillet prochain (au moins aux États-Unis).

Un monde heureux est un classique de la littérature du XXe siècle, une ombre métaphorique sur l’avenir écrite en 1932. Le roman décrit un monde dans lequel les pires prédictions ont finalement été réalisées: les dieux de la consommation et du confort triomphent, et le Orb est organisé en dix zones apparemment sûres et stables. Cependant, ce monde a sacrifié des valeurs humaines essentielles, et ses habitants sont procréés in vitro à l’image et à la ressemblance d’une chaîne de montage …

Dans cette société futuriste, tous les enfants sont conçus dans des tubes à essai. Ils sont génétiquement conditionnés pour appartenir à l’une des 5 catégories de population. Des plus intelligents aux plus stupides: les Alphas, les Betas, les Gammas, les Deltas et les Epsilones. Une dictature parfaite avec l’apparition d’une démocratie. Une prison sans murs dans laquelle les prisonniers ne rêvent pas de s’échapper. Un système d’esclavage où, grâce au système de consommation et de divertissement, les esclaves ressentent de l’amour pour leur servitude.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.