Première bande-annonce de l’adaptation télévisée de «T you already know» de Jean Hanff Korelitz

HBO a publié la première bande-annonce de «L’annulation», adaptation en mini-série du roman de Jean Hanff Korelitz que l’on connaît en Espagne sous le titre de «T tu savais déjà» avec l’aimable autorisation d’Umbriel Editores.

Nicole Kidman (‘Le scandale’) dirige le casting de cette mini-série animée par l’actrice elle-même dans laquelle nous verrons également Hugh Grant, Noah Jupe, Dgar Ramrez, Michael Devine ou Donald Sutherland, entre autres.

Au total, six épisodes, d’une heure chacun, seront diffusés à partir de mai prochain, écrits par David E. Kelley (“Big Little Lies”, “Goliath”, “Mr. Mercedes”) et réalisés par Susanne Bier, également responsable des six épisodes dont “L’infiltré”.

Son argument tourne autour de Grace Reinhart Sachs, une femme qui mène la vie dont elle avait toujours rêvé: elle est mariée à l’homme qu’elle aime, un oncologue réputé avec qui elle a un fils de douze ans, et aime aider les patients qui Ils viennent à votre demande. Il publiera même un livre, ‘T you already know’, où il conseille aux femmes de suivre leur intuition lorsqu’elles rencontrent un homme, et de faire attention aux signes qui nous montrent comment elles sont vraiment.

Mais quand il reste quelques semaines avant la publication de son livre, la vie de Grace est brisée en morceaux. Une femme est assassinée et la police soupçonne le mari de Grace, qui a également disparu sans laisser de trace. À partir de là, Grace découvre que l’homme qu’elle a toujours aimé n’est pas exactement ce qu’elle crée …

Comment est-il possible qu’il l’ait trompée, qui s’est consacrée à avertir les autres femmes de l’homme qu’elles ont à côté d’elle? Qui est vraiment ton mari?

