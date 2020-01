Première bande-annonce de ‘Regrettable Stories’, une comédie de Javier Fesser

Pourquoi nous submerger de nos problèmes quand nous pouvons rire des malheurs des autres? C’est la prémisse à partir de laquelle le réalisateur Javier Fesser commence dans sa nouvelle comédie, ‘Histoires malheureuses», dont le script signe également avec Claro Garca.

Selon le réalisateur, son nouveau film propose un voyage passionnant, à travers l’humour surréaliste, à travers des situations reconnaissables et actuelles dans lesquelles la réalité est poussée à la limite, entraînant nos personnages, sans s’en rendre compte, à des moments douloureusement désespérés. . Des impasses où, contre toute attente, les choses se terminent bien.

Chani Martn, Laura Gmez-La Cueva, Janick, Alberto Castrillo-Ferrer et Fernando San Segundo donnent vie aux personnages principaux de ‘Histoires malheureuses‘, une production de Pendelton et Morena Films Films qui a la participation de TVE et Amazon.

Un film qui tourne autour de Ramn, un jeune homme qui s’apprête à hériter de l’empire construit par son père rigoureux et hermétique; Bermejo, un été médical maladif d’ordre et ennemi de l’improvisation; Ayoub, un Africain sans papier qui poursuit son rêve accompagné d’une femme insupportable qui semble les avoir tous perdus; et Alipio, un petit homme d’affaires plongé dans le puits de ludopata et de désespoir.

Ces quatre individus jouent dans cette comédie “très Javier Fesser” formée de quatre histoires d’humour interconnectées qui nous conduisent à une conclusion: que rien n’est aussi amusant que le malheur des autres et que plus les protagonistes dépensent, mieux le spectateur dépensera.

Le film, la production espagnole la plus attendue de 2020 pour les utilisateurs de ce site, a atteint les cinémas de toute l’Espagne le 30 avril aux mains d’Universal Pictures International Spain.

