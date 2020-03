Première bande-annonce de «Solar Opposites», la nouvelle série de l’un des créateurs de «Rick et Morty»

Hulu a sorti la première bande-annonce de «Opposés solaires», nouvelle série d’animation pour adultes créée par Justin Roiland et Mike McMahan, co-créateur et assistant scénariste, respectivement, des acclamés et fortement recommandés «Rick et Morty».

«Opposés solaires» il suit un groupe de quatre extraterrestres qui échappent à l’explosion de leur monde natal, pour s’écraser dans une maison prête à habiter en banlieue américaine. Il y a une divergence d’opinion sur le fait que la Terre soit horrible ou incroyable. Korvo (Justin Roiland) et Yumyulack (Sean Giambrone) ne voient que la pollution, le consumérisme absurde et la faiblesse humaine, tandis que Terry (Thomas Middleditch) et Jesse (Mary Mack) aiment les humains et leur télévision, leur malbouffe et leur d’autres trucs amusants.

Sa mission, en tout cas, reste la même: protéger le Pupa, un supercalculateur vivant qui évoluera un jour dans sa vraie forme, le consommera et, incidemment, terraformera la Terre.

Alan Tudyk, Alfred Molina, Amanda Leighton, Christina Hendricks, Ken Marino, Liam Cunningham, Rainn Wilson, Rob Schrab ou Tiffany Haddish, entre autres, participent en tant qu’invités vedettes de cette série qui sortira aux États-Unis dans les 8 prochains jours. Mai, sans pour l’instant savoir quand ni de la main de qui arriver en Espagne.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.