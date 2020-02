Avec vous la première bande-annonce, l’affiche et les images de ‘La dépêche française de la Liberté, Kansas Evening Sun‘, comme toujours attendu le nouveau film de Wes Anderson, nominé aux Oscars, le 24 juillet aux États-Unis, le 25 septembre en Espagne.

Revenant à une collaboration réussie qui couvre les précédents films du cinéaste tels que ‘Dog Island’, ‘The Great Hotel Budapest’, ‘Fantastic Mr. Fox’ et ‘Journey to Darjeeling’, Anderson et ses partenaires Steven Rales et Jeremy Dawson reviennent en qualité des producteurs tandis que Searchlight Pictures (anciennement Fox Searchlight) distribue ce film produit et cofinancé par Indian Paintbrush, une société de développement, de production et de financement de films basée à Santa Monica qui entretient une relation de travail à long terme avec le cinéaste américain.

“La dépêche française de la Liberté, Kansas Evening Sun«C’est une lettre d’amour aux journalistes qui se déroule dans la rédaction d’un journal américain, dans une ville fictive française du XXe siècle, et qui donne vie à une collection d’histoires publiées dans le magazine homonyme« The French Dispatch ».

Son casting comprend des noms d’anciennes et de nouvelles connaissances aussi intéressantes que celles de Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothe Chalamet, La Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park, Owen Wilson, Henry Winkler, Bob Balaban, Fisher Stevens, Elisabeth Moss, Edward Norton, Tony Revolori, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Anjelica Huston, Christoph Waltz, Ccile de France, Rupert Friend, Lois Smith, Hippolyte Girardot, Guillaume Gallienne, Liev Schreiber et Bill Murray , entre autres.

