Première bande-annonce pour Fast and Furious 9 (F9)

Ils commencent déjà par la promotion de Rapide et furieux 9, qui sera également appelé F9, nous aurons la bande-annonce vendredi.

Universal Pictures a publié la première affiche et une bande-annonce pour Rapide et furieux 9 (F9). Comme nous pouvons le vérifier, “Dom” Toretto interpreté par vin Diesel Il vit une vie de famille heureuse avec sa femme et son fils, mais quelque chose arrive qui promet apparemment de changer leur vie et pourrait être la plus grande menace à laquelle ils ont été confrontés jusqu’à présent.

On sait très peu de choses sur le film, à part le fait que les membres de la franchise comme Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Anna Sawai ils reviendront à côté du nouveau venu John Cena (On suppose qu’il sera le méchant). Ils se joindront Michael Rooker, Helen Mirren et Charlize Theron. Ce qui en fait l’une des sagas cinématographiques avec plus de stars hollywoodiennes.

Il a également été confirmé que la première bande-annonce sortira vendredi, vous devrez donc être vigilant pour voir ce que le film nous offre avec plus d’action de 2020.



Voici l’affiche et le teaser:

Il y aura plus de livraisons.

Rapide et furieux 9 (F9) arrive dans les salles le 22 mai de cette année, tandis que le dixième film sortira le 2 avril 2021. Justin Lin qui s’est occupé du huitième épisode revient pour diriger les deux nouvelles livraisons.

Depuis un certain temps vin Diesel Il a commenté qu’il voulait 10 films de la saga et qu’ils l’ont déjà quitté, mais s’ils ont autant de succès que les derniers, ils peuvent repenser cela et faire plus. Sans oublier qu’il y a aussi un spin-off intitulé Hobbs & Shaw avec Dwayne johnson et Jason Statham.

Il n’y a toujours pas de synopsis officiel de Rapide et furieux 9 (F9), mais il est clair qu’il y aura beaucoup d’action, de plaisir, d’explosions et de scènes incroyables qui dépasseront les limites de la physique. Êtes-vous impatient de recevoir un neuvième versement? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

