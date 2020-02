Première critique de Sonic sur le film: un grand divertissement familial

Ceux qui ont pu voir Sonic, le film Ils font des critiques assez positives de l’adaptation du célèbre jeu vidéo.

La première chose à savoir est que Sonic, le film C’est une histoire destinée aux enfants et donc pour être bien il faut aimer les enfants et faire passer du bon temps aux parents. Pour tout ce que nous lisons, il semble qu’ils l’ont compris. Dans Rottentomatoes a fait ses débuts avec 64%, alors que en Métacritiques il a un 69. Il semble qu’il a été très bien changement d’apparence du personnage.

Premières critiques:

Ce n’est peut-être pas un classique du cinéma pour enfants, mais c’est une excellente escapade à savourer avec toute la famille. Cela, en soi, gagne une bague en or.

L’apparence de Sonic a été corrigée après que la première bande-annonce du film ait déclenché quelque chose de similaire à la panique en ligne. Peut-être que les fans auraient également dû être interrogés sur le script.

Une aventure amusante, charmante et dynamique qui provoque le rire et la joie. Les acteurs s’amusent et nous aussi.

Malgré une intrigue prévisible et un antagoniste ennuyeux, la solitude de Sonic lui permet d’être charmante et l’intrigue folle divertira les enfants, tout en divertissant les fans de Sega.

Jim Carrey est l’arme la plus précieuse de Sonic, le film: puisqu’il nous permet de nous vautrer dans le ridicule de toute cette entreprise sans même rester au-dessus.

Fowler et les scénaristes Pat Casey et Josh Miller établissent des personnages agréables et quelque peu extravagants, tout en déformant le monde en termes de jeux vidéo, donc personne ne semble vraiment en danger.

La pure folie de Jim Carrey a été personnifiée, et est parfaite pour un film sur un hérisson qui parle qui peut courir plus vite que la vitesse du son.

Au final, Sonic, le film est extravagant sans être méchant et doux sans être ringard, ce qui rend ce voyage intéressant.

De quoi parle le film?

Le célèbre hérisson bleu des jeux vidéo devra se lier d’amitié avec un humain pour sauver le monde d’une menace sérieuse.

Sonic, le film est réalisé par Jeff Fowler et a un casting dirigé par Jim Carrey comme Dr. Ivo Robotnik, Ben schwartz comme Sonic (voice), James Marsden comme Tom Wachowski, Adam Pally comme Billy Robb, Tika Sumpter comme Maddie Wachowski, Neal McDonough comme Major Bennington et Leanne Lapp Comme Tissue Girl

Cette adaptation Sonic sortira le 14 février 2020.

Partager



David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.