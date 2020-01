Première date pour Snowpiercer révélée dans une nouvelle bande-annonce

TNT a publié une nouvelle bande-annonce pour leur adaptation télévisée de Snowpiercer de Bong Joon-ho, lui-même une adaptation du roman graphique français “Le Transperceneige”. La nouvelle bande-annonce révèle que la série fera ses débuts sur la chaîne câblée le 31 mai à 9 PM ET. Il met en vedette Daveed Diggs, Jennifer Connolly, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalize Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand et Jaylin Fletcher.

Voici un synopsis: situé plus de sept ans après que le monde est devenu un désert gelé, Snowpiercer se concentre sur les restes de l’humanité, qui habitent une voiture 1001, un train en mouvement perpétuel qui fait le tour du globe. La guerre de classe, l’injustice sociale et la politique de survie se jouent dans cette adaptation télévisuelle fascinante basée sur la célèbre série de films et de romans graphiques du même nom.