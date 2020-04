Première image de ‘Bergman Island’, le nouveau film de Mia Hansen-Lve qu’Avalon distribuera en Espagne

«Île Bergman», le nouveau film écrit et réalisé par Mia Hansen-Lve («El porvenir», «Maya»), sortira bientôt dans les salles de cinéma de notre pays par Avalon, comme l’a annoncé aujourd’hui le distributeur espagnol.

Le septième long métrage du réalisateur français marque ses débuts tant attendus en anglais et présente une distribution suggestive dirigée par Vicky Krieps (‘The Invisible Thread’, ‘Das Boot (The Submarine)’), Mia Wasikowska (‘Piercing’, ‘Damsel’ ), Tim Roth («Tin Star», «The Song of Forgotten Names») et Anders Danielsen Lie («22 juillet», «Night Eats the World»).

Le film suit un couple de cinéastes américains qui se retirent sur l’île de Fr, où le célèbre réalisateur suédois Ingmar Bergman a filmé et vécu, à la recherche d’inspiration pour écrire son prochain film. Au fur et à mesure que l’été progresse et que sa fascination pour les paysages mystérieux de l’île augmente, la frontière entre réalité et fiction va bientôt s’estomper.

Comme on pourrait le supposer, l’imaginaire bergmanien est très présent dans l’histoire et joue un rôle narratif important dans ce film qui allait vraisemblablement participer à ce Festival de Cannes difficile à célébrer en 2020.

Avalon va annoncer plus de détails et la date de sortie de «Île Bergman» dans notre pays. Ci-dessous, sa première image officielle (cliquez dessus pour l’agrandir).