Première image de Sigourney Weaver sur le tournage

Le tournage des suites d’Avatar en Nouvelle-Zélande a dû être bloqué ces dernières semaines en raison de la crise des coronavirus. Nous ne savons pas si Avatar 2 arrivera finalement le 27 décembre 2021 ou si sa première sera encore retardée.. Pendant ce temps, le compte Twitter officiel de la saga a partagé la première photo avec des acteurs de toute la production, avec Sigourney Weaver y Joel David Moore, qui a joué les anthropologues Grace Augustine et Norm Spellman dans le premier opus sorti en 2009.

“De l’ensemble des suites” Avatar “: le producteur Jon Landau, Sigourney Weaver et Joel David Moore sont revenus sur le site 26 pour tourner des scènes des nouveaux films“Dit le texte.

Avatar 2 nous rendra Pandora des années après la fin du premier film, nous montrant Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) en tant que parents d’une famille Na’vi. À la fin d’Avatar, le personnage de Weaver est décédé et a rejoint l’Arbre des âmes, donc sa présence à la suite est toujours un mystère.. Lorsque la signature de l’actrice a été annoncée, James Cameron a assuré que son personnage serait différent; cependant, dans cette image, Weaver apparaît vêtue de vêtements similaires à ceux de l’anthropologue et à côté de l’acteur qui jouait son subordonné. Est-ce un flash-back ou peut-être que le Dr Grace Augustine prendra vie d’une manière ou d’une autre? Pour le moment, nous ne pouvons que spéculer, mais dans Pandora tout est possible.

Les sorties prévues pour le moment pour Avatar 2, 3, 4 et 5 sont respectivement en décembre 2021, 2023, 2025 et 2027. Dans le casting, nous verrons le retour de Worthington, Saldana, Weaver, Moore et Stephen Lang et les nouveaux visages de Kate Winslet, Edie Falco, Vin Diesel, Michelle Yeoh et Oona Chaplin. En attendant, nous vous montrons ici d’autres images du retour.