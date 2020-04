Première image du redémarrage de DUNE

Ils préparent une nouvelle version de DUNE et on peut déjà voir l’apparition de l’acteur Timothée Chalamet comme le protagoniste Paul Atreides.

L’adaptation très attendue du réalisateur Denis Villeneuve DUNE par le mythique Frank Herbert, il est prévu pour la première en décembre et maintenant nous pouvons déjà voir la première image officielle de Timothée Chalamet (Appelez-moi par votre nom) en tant que Paul Atreides.

Nous pouvons voir comment le jeune héros est sur les rives de sa planète natale, Caladan, alors que les navires de transport de son père, le duc Leto Atreides (Oscar Isaac) et de sa mère, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), descendent pour l’emmener sur la planète désertique désolée de Arrakis.

«L’attrait immédiat de Paul était le fait que dans une histoire de détails, d’échelle et de construction du monde. Le protagoniste est sur une sorte de voyage anti-héros. ” Dit Chalamet. «Il pense qu’il va devenir une sorte de jeune général. Il étudie donc son père et son leadership dans une force de combat avant qu’il ne devienne majeur, je l’espère une décennie plus tard, ou quelque chose comme ça. “

Il y aura de nombreux événements tragiques dans l’histoire de Paul Atreides.

Ceux qui connaissent l’histoire de DUNE savent qu’à leur arrivée à Arrakis, une série d’événements l’emmènent dans le vaste désert où il devient enfin une figure semblable à celle du Messie pour les peuples autochtones de la planète, The Fremen. Là, il rencontre et tombe amoureux d’un guerrier Fremen nommé Chani. Depuis lors, il a été contraint de choisir entre s’installer avec elle ou embrasser le destin terrifiant envisagé dans ses visions induites par les épices.

Synopsis du film:

Un voyage de héros mythique et chargé d’émotion. DUNE raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et talentueux né dans un grand destin au-delà de sa compréhension. Qu’il doit voyager sur la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent dans un conflit sur l’approvisionnement exclusif de la planète en ressources les plus précieuses du monde, une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité. Seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur survivront.

De nombreux autres films 2020 ont été retardés en raison du coronavirus, mais DUNE est toujours prévu pour la première sur 18 décembre.

