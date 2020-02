Le directeur Matt reeves, partagez un impressionnant test de Robert Pattinson en costume de Batman.

On voit déjà à quoi ça va ressembler à l’écran Robert Pattinson avec le costume Batman Et c’est tout simplement spectaculaire. Matt reeves, le réalisateur du nouveau film Dark Knight a partagé une vidéo où nous pouvons voir un test de caméra. Il est un peu sombre et l’éclairage est rouge, mais vous pouvez toujours voir des détails incroyables. Si quelqu’un avait des doutes sur la façon dont l’acteur pourrait ressembler au super-héros de DC Comics, avec cela, ils se dissipent.

La musique qui accompagne le clip est probablement un aperçu de la bande originale du compositeur Michael Giacchino. Grand ami du réalisateur, car ils ont travaillé ensemble sur des films comme La guerre de la planète des singes (2017) ou Monstrueux (2008).

Voici la vidéo avec la première image officielle de Robert Pattinson en costume Batman:

De quoi parlera le film?

Robert Pattinson (Twilight Saga, The Lighthouse) jouera dans le film The Batman avec un casting de stars qui mettra en vedette le vainqueur du Golden Globe Jeffrey Wright (Westworld) en tant que commissaire James Gordon, Zoë Kravitz (Big Little Lies) en tant que Selina Kyle / Catwoman, nominée aux Golden Globe Paul Dano (Il y aura du sang) en tant que Edward Nashton / The Riddler, le nominé aux Golden Globe Andy Serkis (Black Panther) en tant que Alfred Pennyworth, le vainqueur du Golden Globe Colin Farrell (The Gentleman) en tant que Oswald Cobblepot / The Penguin. Nous verrons également la débutante Jayme Lawson dans le rôle de Bella Reál, à côté du double nominé aux Golden Globe John Turturro (The Night Of) en tant que Carmine Falcone et le nominé aux Golden Globe Peter Sarsgaard (Lanterne verte) en tant que Gil Colson.

Pour l’instant, les détails de l’intrigue sont assez secrets, mais la rumeur dit que ce sera une adaptation de la populaire histoire de DC Comics Batman: The Long Halloween. Où le chevalier noir doit enquêter sur des crimes que personne d’autre ne peut résoudre. Mais il entrera également dans les zones les plus dangereuses de Gotham en rencontrant ses méchants classiques. Bien que, comme nous l’avons vu à l’image de Robert Pattinson avec le costume Batman, le protagoniste aura la meilleure technologie à protéger.

Le Batman arrive dans les salles le 25 juin 2021.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.