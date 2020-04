Premières images de la «Dune» de Denis Villeneuve

Grâce à Vanity Fair, nous obtenons la première image officielle de ‘Dune‘, la nouvelle version cinématographique du célèbre roman de Frank Herbert réalisé par Denis Villeneuve à cette occasion.

Timothe Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgrd, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Javier Bardem, Zendaya, Josh Brolin, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster et Jason Momoa dans cette superproduction très attendue de Legendary Entertainment sur laquelle Warner Bros sera présentée en première à cinémas du monde entier connus pour Noël prochain.

Le script est signé par Eric Roth, Jon Spaihts et Villeneuve lui-même, il est prévu que le premier épisode d’une nouvelle franchise mettra en vedette, entre autres, Hans Zimmer en tant que compositeur de sa bande originale ou Greig Fraser (‘Rogue One: A Story Star Wars ” The Batman ‘) en tant que directeur de la photographie.

Ci-dessous, la première image officielle du film, dans laquelle nous pouvons voir Timothe Chalamet caractérisé comme le protagoniste de l’histoire, Paul Atreides. La première d’une série d’images que Vanity Fair publiera tout au long de cette semaine.

