Premières images de la saison 2 de ‘Homecoming’

Grâce à Entertainment Weekly, nous obtenons les six premières images de la 2e saison tant attendue de «Retrouvailles», l’adaptation télévisuelle du succès du podcast éponyme de Gimlet Media écrit par ses propres créateurs, Eli Horowitz et Micah Bloomberg.

Le réalisateur Kyle Patrick Alvarez remplace Sam Esmail («M. Robot») comme responsable des dix épisodes de cette nouvelle saison dans lesquels l’actrice et chanteuse Janelle Mone («Harriet: En quête de liberté», «Antebellum») Il remplace également Julia Roberts en tant que protagoniste principale.

Bien qu’ils ne répéteront pas en tant que réalisateur ou protagoniste, Esmail et Roberts continueront d’être liés à cette série d’Amazon Studios et d’Universal Cable Productions (UCP) en tant que producteurs exécutifs par le biais de leurs sociétés respectives, Esmail Corp.et Red Om Films. Les Horowitz, Bloomberg et Alvarez susmentionnés serviront également de producteurs exécutifs aux côtés de Chad Hamilton de Anonymous Content et Chris Giliberti, Alex Blumberg et Matt Lieber de Gimlet Media.

Comme nous pouvons le voir dans leurs premières images, ceux qui reviennent pour cette deuxième saison sont Stephan James, le soldat Walter Cruz, et Hong Chau, l’énigmatique Audrey Temple. Pour leur part et comme nous pouvons également le voir ci-dessous, Chris Cooper et Joan Cusack sont deux des nouveautés d’un casting que Bobby Cannavale (en tant que superviseur du “projet Homecoming”, Colin Belfast) devrait également rejoindre à nouveau. Shea Whigham (en tant que bureaucrate du ministère de la Défense Thomas Carrasco).

Contrairement à sa première saison, qui était une adaptation assez directe du podcast éponyme, cette deuxième saison se distanciera complètement de la pièce originale et commencera avec Mone en tant que femme tenace qui apparaît flottant dans un canoë, sans aucun souvenir de la façon dont elle y est arrivée. ni à qui elle appartient. Voulez-vous en savoir plus?

Sa première, à l’automne 2020.

Enfin, il convient de mentionner que parmi les travaux précédents de Kyle Patrick Alvarez nous avons trouvé la réalisation de trois films de coupe indépendante, ‘Easier with Practice’, ‘C.O.G.’ et «Stanford Prison Experiment», ainsi que la direction d’une poignée d’épisodes de «For Thirteen Reasons», «Counterpart» et «Stories of San Francisco».

