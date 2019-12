Premières images de «L'intrigue contre l'Amérique», la nouvelle série de David Simon

Le créateur de «Le fil», «Generation Kill», «Treme», «Montre-moi un héros» et le plus récent «The Deuce (The Time Square Chronicles)» reviens avec «Le complot contre l'Amérique», l'adaptation télévisuelle du roman intelligent de Philip Roth.

Cette mini-série composée d'un total de six épisodes d'une durée d'une heure pose, tout comme la grande «L'homme au château» Amazon, une autre histoire des États-Unis: racontée à travers les yeux d'une famille de la classe ouvrière juive du New Jersey qui voit l'ascension politique d'un héros de guerre xenfobo, le populiste Charles Lindbergh, qui devient président et entre dans la nation dans le fascisme.

La distribution de cette toute nouvelle production le 17 mars chez HBO Espagne comprend Winona Ryder, Zoe Kazan, Morgan Spector, Anthony Boyle, Azhy Robertson, Caleb Malis, Ben Cole, David Krumholtz et John Turturro.

«Le complot contre l'Amérique» Il est créé par David Simon et Ed Burns à partir du roman de Philip Roth. Simon et Burns agissent également en tant que producteurs aux côtés de Nina K. Noble, Joe Roth, Megan Ellison, Sue Naegle, Susan Goldberg et Jeff Kirschenbaum. Dennis Stratton et Philip Roth lui-même agissent en tant que producteurs exécutifs.

Vétéran Minkie Spiro («Lodge 49», «Mieux appeler Saul», 'Blague') dirige le pilote de cette production d'Annapurna Pictures, Blown Deadline Productions et Roth Films pour Home Box Office (HBO).

Cliquez sur les images pour agrandir