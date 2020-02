Premières images de Loki, WandaVision et Falcon and Winter Soldier

Pendant la Super bol ont dévoilé les premières images de la série Disney + Loki, WandaVision et Faucon et soldat d’hiver.



Marvel Studios parie fortement sur la série de plateformes de streaming Dinsey +, donc les brèves images que l’on peut voir à l’endroit du Super bol nous pouvons réaliser que la qualité de Loki, WandaVision et Faucon et soldat d’hiver, C’est du cinéma.

Bien que ce ne soit que 30 secondes de vidéo, Anthony Mackie (Faucon), Sebastian Stan (Soldat d’hiver), Elizabeth Olsen (Sorcière écarlate), Paul Bettany (Vision), Daniel Brühl (Baron Zemo), Wyatt Russell (John Walker / agent américain) et Tom Hiddleston (Loki) a eu des moments pour briller dans la bande-annonce épique.

Synopsis des trois séries:

Faucon et soldat d’hiver: Après les événements de «Avengers: Endgame», Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) se joignent à une aventure mondiale qui met à l’épreuve leurs compétences et leur patience. La nouvelle série est dirigée par Kari Skogland et Malcolm Spellman est le scénariste principal. Il ouvre à Disney + cet automne.

WandaVision: Il combine le style des comédies classiques avec l’univers du film Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), deux êtres surpuissants qui vivent leur vie de banlieue idéale, commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il semble. La nouvelle série est dirigée par Matt Shakman et Jac Schaeffer est le scénariste principal. Il ouvre à Disney + cette année.

Loki: Le méchant Loki (Tom Hiddleston) reprend son rôle de God of Mischief dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de “Avengers: Endgame”. Kate Herron dirige et Michael Waldron est l’auteur principal. Il ouvre à Disney + l’année prochaine: 2021.

Tous les événements de ces séries Disney + seront très importants car ils affecteront ce qui se passera dans les futurs films Marvel.

