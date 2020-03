Premières images de «Peninsula», la suite de «Train to Busan»

Dans une récente interview avec Screen Daily, le réalisateur Yeon Sang-Ho a parlé de la suite très attendue du film de 2016, Train to Busan. Intitulé ‘Péninsule», sera un film toujours à plus grande échelle que le thriller zombie sud-coréen original. De plus, les premières images du film sont disponibles ci-dessous.

“L’échelle de la péninsule ne peut pas être comparée à celle de Train to Busan, elle ressemble à un film indépendant”, a déclaré Yeon. “Train to Busan était un film de grand concept tourné dans des espaces restreints, tandis que la péninsule a une amplitude de mouvement beaucoup plus large.”

Écrit par Park Joo-Suk, «Peninsula» se déroule quatre ans après la fin du premier film. La péninsule coréenne est dévastée et Jung-Seok, un ancien soldat qui a réussi à s’échapper à l’étranger, est en mission de retour et rencontre de manière inattendue plusieurs survivants.

La suite met en vedette Kang Dong-Won (‘My Brilliant Life’) dans le rôle de Jung-Seok, Lee Jung-Hyun (‘The Battleship Island’) dans le rôle de Min-Jung, Lee Re (‘Witch’s Court’) dans le rôle de Joon, Kwon Hae -Hyo (‘The Crowned Clown’) en tant que Kim Noh, Kim Min-Jae (‘Urban Cops’), Go Kyo-Hwan, Kim Do-Yoon et Lee Ye-Won.

Le film arrivera cet été dans son pays d’origine, en attendant la date de sa sortie internationale.