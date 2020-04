Premières images de THOR: LOVE AND THUNDER

La scénariste et réalisatrice oscarisée Taika Waititi a partagé les premières œuvres conceptuelles de Thor: Love and Thunder.

Taika Waititi (Jojo Rabbit) lors de sa présentation en direct sur Instagram Live, a partagé quelques pièces conceptuelles exclusives de son nouveau projet Marvel très attendu, Thor: Amour et tonnerre.

Aucune des images n’est particulièrement révélatrice, du moins en ce qui concerne les détails de l’intrigue, mais elles offrent un aperçu à jour de l’expansion de New Asgard sous le règne de Valkyrie (Tessa Thompson) et confirment également le retour de Miek (Stephen Murdoch), qui s’est révélé être en fait une femme.

Vous pouvez voir le concept art ci-dessous

Dans Love and Thunder, Chris Hemsworth (Avengers: Endgame) reprendra son rôle emblématique en tant que dieu du tonnerre accompagné de Tessa Thompson (Thor: Ragnarok) en tant que Valkyrie, Natalie Portman (Thor: The Dark World) en tant que Jane Foster / Thor, Taika Waititi (Thor: Ragnarok) en tant que Korg et Christian Bale (Batman Begins) en tant que méchant du film.

Alors que la production devait initialement commencer le tournage en août, il semble probable qu’elle sera finalement retardée en raison de la pandémie de coronavirus en cours, qui a également récemment retardé la date de sortie du film de novembre 2021 au 18 février 2022. .

Cinemascomics.com | Films, bandes dessinées et séries