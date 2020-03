Premières images de «West Side Story» de Steven Spielberg

Grâce à Vanity Fair, nous obtenons les sept premières images officielles de la nouvelle version cinématographique de ‘Histoire du côté ouest‘qui a été réalisé par Steven Spielberg et qui sortira, tant en Espagne qu’aux États-Unis, le 18 décembre 2020 par 20th Century Fox Studios.

Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (Mara), Ariana DeBose (Anita), David lvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Ana Isabelle (Rosala), Josh Andrs Rivera (Chino), Rita Moreno (Valentina), Corey Stoll (Lieutenant Schrank) et Brian d’Arcy James (Sergent Krupke) dirigent la distribution de cette production basée sur la comédie musicale originale de Broadway de 1957 écrite par Arthur Laurents, avec de la musique de Leonard Bernstein, des paroles de Stephen Sondheim, et la réalisation et Chorégraphe Jerome Robbins.

Les chanteurs et danseurs qui donneront vie aux différents membres des Sharks et des Jets, les gangs rivaux de cette histoire d’amour classique, sont:

REQUINS: David Avils Morales, Yesenia Ayala, Mara Alejandra Castillo, Annelise Cepero, Andrei Chagas, Jeanette Delgado, Kelvin Delgado, Gaby Diaz, Yurel Echezarreta, Adriel Flete, Carlos E. Gonzalez, David Guzman, Jacob Guzman, Ana Isabelle, Melody Mart , Ilda Mason, Juliette Feliciano Ortiz, Edriz E. Rosa Prez, Maria Alexis Rodriguez, Julius Anthony Rubio, Carlos Snchez Fal, Sebastian Serra, Gabriela Soto, Ricky Ubeda, Tanairi Vazquez, Jamila Velazquez, Isabella Ward et Ricardo Zayas.

JETS: Brianna Abruzzo, Kyle Allen, Kyle Coffman, Ben Cook, Harrison Coll, Kevin Csolak, Kellie Drobnick, Julian Elia, Myles Erlick, Leigh-Ann Esty, Sara Esty, Mike Faist, John Michael Fiumara, Paloma Garcia-Lee, Garett Hawe, Patrick Higgins, Sean Harrison Jones, Eloise Kropp, Lauren Leach, Jess LeProtto, Skye Mattox, Ezra Menas, Adriana Pierce, Brittany Pollack, Daniel Patrick Russell, Talia Ryder, Jonalyn Saxer, Halli Toland et Maddie Ziegler.

Les Sharks and Jets figurent dans de nombreuses scènes de danse et de musique les plus renommées au monde. «West Side Story»tels que “Cool”, “America”, “Gee, Officer Krupke”, “Jet Song” et “I Feel Pretty”. Le chorégraphe, réalisateur et danseur américain du New York Ballet, Justin Peck, est en charge des scènes musicales de ce nouveau film produit et réalisé par Steven Spielberg sur la base d’un scénario écrit pour l’occasion par Tony Kushner, scénariste nominé aux Oscars et dramaturge lauréat du prix Pulitzer.

Le producteur Kevin McCollum, lauréat d’un Tony Award, et la productrice nominée aux Oscars Kristie Macosko Krieger sont également à la tête de la production. En plus de son travail devant les caméras, Rita Moreno, dont nous nous souvenons, faisait déjà partie du casting de la Histoire du côté ouest 1961, pour être l’un des producteurs exécutifs du film.

