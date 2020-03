Premières images officielles de la Batmobile du film The Batman

Le réalisateur Matt Reeves a partagé quelques images de la nouvelle Batmobile que nous verrons dans le film The Batman.

Le nouveau Batmobile Ce sera spectaculaire et semble tiré de la saga Rapide et furieux, donc j’ai vraiment hâte de le voir en action dans le film Le batman qui sortira à l’été 2021.

Pour lutter contre les fuites, les responsables du film anticipent et acheminent beaucoup d’informations vers les réseaux sociaux. Par exemple, nous pourrions voir un test de caméra avec Robert Pattinson dans le costume qu’il portera tout en jouant le héros de DC Comics.

Voici les images de la nouvelle Batmobile du film The Batman:

La première sensation offerte par le véhicule est rétro, avec une structure de base qui la fait ressembler à une voiture modifiée, plutôt qu’à une voiture créée à partir de zéro. Les feux arrière rouge vif sont combinés avec la vidéo de la révélation du costume de Pattinson, qui donne à l’ensemble de la production de Batman un sentiment d’obscurité et de dureté qui peut être transmis au film. Alors que les caractéristiques exactes de Batman Batmobile Ils ne sont pas nécessairement apparents sur ces photos, le fait que Reeves a révélé le véhicule indique maintenant qu’il pourrait y avoir un tournage public dans les prochains jours qui pourrait offrir une meilleure compréhension de la façon dont la voiture sera utilisée.

En plus de la Batmobile elle-même, ces photos donnent également aux fans une meilleure vue de la tenue complète de Pattinson, y compris la cape de chauve-souris, qui était auparavant absente des photos du tournage et de la révélation du costume.

De nombreuses révélations sont mises en ligne chaque semaine.

Comme la production de Le batman, les fans peuvent s’attendre à voir plus sur le prochain film de DC Comics, soit via des canaux officiels tels que Twitter de Matt Reeves ou des photos non officielles de l’ensemble. Bien que les photos de Batman révèlent Catwoman en tenue de ville aux côtés de Bruce Wayne, nous n’avons toujours pas vu les différents méchants qui apparaîtront dans le film. Il y a sans aucun doute beaucoup de curiosité pour voir à quoi ressemble le Pingouin Colin Farrell et l’énigme de Paul Dano. Espérons qu’il ne faudra pas longtemps avant que les premiers personnages de Batman, les alliés de Bruce Wayne et les gadgets de super-héros soient révélés, que ce soit sur des photos officielles ou des fuites.

Le Batman sera présenté le 25 juin 2021.

Partager



David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.