Premières photos de la cape de combinaison de Robert Pattinson

DC’s Le Batman Le film Batsuit cape est dévoilé pour la première fois sur les photos de la nouvelle Batmobile. Bien que le prochain film solo de Batman devait à l’origine incarner Ben Affleck, l’acteur a quitté le DCEU après que Justice League et Warner Bros aient choisi le cinéaste Matt Reeves pour prendre le relais en tant qu’écrivain et réalisateur. Reeves a choisi Robert Pattinson pour Batman, et le film a reçu une date de sortie en juin 2021. Le mois dernier, Reeves a dévoilé un premier aperçu du costume de Batman de Pattinson dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux après le début officiel du tournage en janvier.

Dans les semaines qui ont suivi la révélation du costume, les fans ont été traités pour regarder de plus près The Batman’s Batsuit et Batcycle dans des photos prises pendant la production. Des photos supplémentaires prises pendant le tournage de cette séquence ont également offert un premier aperçu de Catwoman de Zoe Kravitz, bien qu’elle porte ce qui semble être des vêtements de ville plutôt que le costume de bande dessinée du personnage. Cependant, un aspect de la combinaison qui manquait est la cape – jusqu’à présent.

Sur Twitter, Reeves a publié une série de trois photos qui ont dévoilé la version Batman de la Batmobile, mais les images incluent également de nouveaux regards sur le costume Batman de Pattinson – y compris, pour la première fois, la cape du Batsuit. Découvrez les photos ci-dessus et ci-dessous.

Étant donné que de nombreux fans espéraient que Pattinson’s Batman obtiendrait une cape, ils sont sans aucun doute ravis d’en voir une sur ces nouvelles photos. Deux des images taquinent à quoi ressemblera la cape en action alors qu’elle s’évase derrière Pattinson alors qu’il est partiellement obscurci par la Batmobile. Les photos offrent également un meilleur aperçu du costume de Batman officiel de Pattinson, car la vidéo initiale ne montrait que l’acteur de la poitrine vers le haut et les photos du décor montraient un cascadeur portant ce qui est probablement une version cascadeuse du costume. Ici, nous pouvons voir les gantelets de bras de Pattinson, la ceinture utilitaire et l’apparence tactique du pantalon du Batsuit, bien qu’il soit difficile de repérer de vrais détails car les photos se concentrent sur la Batmobile plutôt que sur le costume.

Alors que certains fans ont peut-être aimé le Batsuit de Pattinson sans cape, Reeves a maintenant essentiellement confirmé que le costume de Batman inclurait une cape. Après tout, c’est une pièce emblématique du costume de Batman et de nombreuses versions en direct ont inclus le vêtement dans le look du super-héros. Alors que le tournage se poursuit sur The Batman, j’espère que les fans auront droit à encore plus de regards sur le costume de Pattinson (y compris Pattinson filmant en fait dans le costume, plutôt que sur son double cascadeur) que ce soit par le biais de communiqués officiels comme celui-ci ou d’images non officielles prises par des photographes. Pour l’instant, les fans espérant voir la combinaison de Pattinson incluent une cape dans Le Batman soyez assuré qu’il en portera un.

