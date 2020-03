Premières réactions à un endroit calme 2: suite spectaculaire

On peut déjà lire les premières réactions de ceux qui ont vu le film A Quiet Place 2 et qui ont partagé leur avis sur les réseaux oscillants.

Le premier épisode a été un énorme succès qui a permis de récolter plus de 340 millions de dollars en 2018. Ils n’ont donc pas attendu longtemps pour réaliser la suite qui montrera bien plus de ce monde où l’humanité doit affronter des monstres dangereux guidés par sonner. Un endroit calme 2 racontera les premiers instants de l’arrivée de la menace tout en nous racontant ce qui est arrivé au Famille Abbott.

Comme nous pouvons le voir, ils louent l’adresse John Krasinski et les performances de Emily Blunt et Millicent Simmonds.

Premières réactions à ce film d’horreur:

Saint ciel! Un endroit calme 2 C’est un voyage infernal. Le film est terminé et mon corps est toujours tendu. Félicitations à l’ensemble du casting pour m’avoir fait ressentir chaque émotion avec leur performance. John Krasinski C’est un grand réalisateur.

L’utilisation du son reste vitale. Dans ce qui aurait pu être plus ou moins la même chose, John Krasinski Trouvez des moyens incroyablement créatifs pour éviter que la niche des films ne devienne obsolète. L’ensemble du casting est fantastique et fascinant de haut en bas.

Un endroit calme 2 C’est une grande suite qui étend le monde. Il m’avait toujours sur le bord de mon siège. Le film dure une heure et 45 minutes et quand il a fini, j’en voulais plus. Est-il trop tôt pour parler du troisième versement?

John Krasinski est au niveau des meilleurs Spieberg. Le film est fantastique et mérite d’être un blockbuster. Trouvez des façons passionnantes d’explorer cet environnement terrifiant plus loin, et il est plus grand, mais tendu comme l’enfer.

Honnêtement, c’est aussi tendu et effrayant que le premier. Il y a quelques séquences dans ce film qui sont une master class de suspense. Bravo!

Félicitations à John Krasinski et entreprise Millicent Simmonds est mon nouveau Ripley, le propriétaire du film. (Et oui, il y a de grandes peurs).

Un endroit calme 2 sera présenté le 19 mars 2020.

Partager



David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.