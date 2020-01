Pretty Little Liars: classement de toutes les copines d’Emily

Emily Fields est l’un des meilleurs personnages de Pretty Little Liars et le seul du casting principal qui était ouvertement lesbienne. Son arc de personnage a suivi son scénario de sortie, et elle a eu plusieurs relations différentes avec des femmes tout au long des sept saisons de la série.

Les fans de PLL débattent toujours des meilleurs couples de la série, et il y a beaucoup de gens qui aiment se disputer sur les copines d’Emily avec lesquelles elle aurait dû se retrouver à la fin. La liste suivante classe toutes les copines d’Emily du pire au meilleur.

7 Sara Harvey

Emily et Sara Harvey étaient sans doute l’un des pires couples de l’histoire de Pretty Little Liars. Sara était extrêmement sommaire dès le début, et elle faisait partie de l’équipe A. Non seulement cela, mais les filles ont finalement découvert que Sara était à la fois Red Coat et Black Widow, sans parler du fait que Sara a travaillé en étroite collaboration avec Charlotte.

Heureusement, son aventure avec Emily a été de courte durée. Cela a commencé et s’est terminé en quelques épisodes. Ils sont passés de l’amitié à l’ennemi dans un arc de six saisons. Emily n’aurait pas pu faire confiance à Sara après tout ce qu’elle a fait, même si elle avait de vrais sentiments pour Emily, cela n’aurait jamais fonctionné. Il y avait beaucoup trop d’histoires sombres entre Sara et les menteurs.

6 Talia Sandoval

Talia Sandoval a été présentée à la série dans la saison cinq en tant que cuisinière à The Brew. Au début, elle et Emily ne s’entendaient pas, mais finalement, elles ont commencé à se lier, et Talia a même révélé qu’elle avait des sentiments pour Emily. Il semblait que les deux seraient un nouveau couple mignon jusqu’à ce qu’Emily découvre la vérité de la vie personnelle de Talia. Il s’avère que Talia avait été mariée tout le temps mais a affirmé qu’elle et son mari s’étaient séparés et ne s’aimaient plus.

Quand Emily rencontre le mari de Talia, Eric Mendoza, il prétend qu’il est d’accord avec sa femme “expérimentant”. Offensée à juste titre par la façon dont il a vu leur relation et les nombreux mensonges de Talia, Emily a décidé de rompre avec elle, et elle a quitté la série peu de temps après.

5 Sabrina

Sabrina était un personnage mineur dans le grand schéma des choses. Le personnage, joué par Lulu Brud, n’avait même pas de nom de famille. Pourtant, elle et Emily sont sorties ensemble pendant une courte période au cours de la première moitié de la saison sept. Elle était la gérante de The Brew.

Au début, Emily n’a fait la connaissance de Sabrina que parce qu’elle était censée la distraire pour qu’Aria puisse voler une clé. Malheureusement, Sabrina était l’une des rares personnes sensées de la série à ne pas vouloir être avec quelqu’un qui mentait constamment et gardait des secrets. Il n’y avait rien de mal avec elle, mais elle ne pouvait pas suivre la folie de la vie d’Emily.

4 Paige McCullers

Paige McCullers et Emily Fields étaient l’un des couples les plus populaires de la série. Les fans ont surnommé affectueusement le couple “Paily”, et ils se sont souvent affrontés avec des fans “Emison”. Malheureusement, l’un des plus gros problèmes de cette relation est que Paige a déjà tenté de noyer Emily. Leur relation a commencé comme une rivalité compétitive qui a atteint un point de rupture lorsque Paige s’est violemment déchaînée.

Emily a déjà eu une rencontre abusive avec son ex-petit ami, Ben. La dernière chose dont elle avait besoin était de s’impliquer avec quelqu’un qui la maltraitait. Paige a évolué et grandi en tant que personne, mais elle est devenue possessive d’Emily. Lorsqu’ils étaient ensemble, ils avaient des problèmes de confiance persistants, souvent liés à Alison Dilaurentis. Dans l’ensemble, les deux n’étaient pas un bon match. Cela n’aide pas qu’ils se soient séparés et se soient à nouveau réunis cinq fois au cours de la série.

3 Samara Cook

Claire Holt a joué pendant cinq épisodes dans le rôle de Samara Cook, présidente du club Gay-Straight Alliance de Rosewood High School. Emily a d’abord été attirée par Samara parce qu’elle était en public, contrairement à Paige. Les deux ont commencé à sortir ensemble, et tout s’est bien passé pendant un certain temps jusqu’à ce que Samara dise à Emily qu’elle ne voulait pas être exclusive.

Puis, malheureusement, leur relation est devenue la proie de l’un des nombreux jeux de A. A a forcé Emily à obtenir l’un des numéros de téléphone de l’amie de Samara, et elle n’a pas pu dire à Samara la raison pour laquelle elle avait demandé. Au lieu de cela, il semblait qu’Emily flirtait avec son amie. Cela a mis fin à leur relation et Claire Holt a quitté la série peu de temps après.

2 Alison Dilaurentis

Alison Dilaurentis et Emily Fields, alias Emison était l’une des relations phares de la série. Aria avait Ezra, Spencer avait Toby, Hanna avait Caleb et Emily avait Alison. Mais malheureusement pour Emily, finalement s’installer dans une relation avec Alison était extrêmement compliqué. Pendant des années, Alison a mal traité Emily, l’a manipulée émotionnellement et a joué avec ses sentiments.

Ce n’est qu’Alison a subi un développement de personnage sérieux et a accepté sa bisexualité qu’elle et Emily ont pu entrer dans une relation émotionnellement stable. Ils se sont même mariés et ont eu des enfants, bien que les enfants soient nés de circonstances terribles. Les fans ont pu les voir heureux ensemble pendant un certain temps, mais malheureusement, la série dérivée The Perfectionists les a à nouveau séparés. Cependant, depuis que Freeform a annulé The Perfectionists, la plupart des gens l’ignorent et prétendent qu’Emison a vécu heureux pour toujours.

1 Maya St. Germain

Maya St. Germain était la première vraie petite amie d’Emily. Elle et Maya commencent à flirter au moment de leur rencontre, même si Emily avait encore du mal à se réconcilier avec sa sexualité. Malheureusement, Maya a été envoyée dans un camp de réadaptation par ses parents après que la mère d’Emily leur ait parlé de sa consommation de marijuana. Quand Maya est revenue, elle et Emily ont commencé une vraie relation, bien qu’Emily ait lutté avec une biphobie.

Finalement, ils sont arrivés sur la même page, et ils étaient très gentils ensemble. C’était une décision malheureuse de la part du showrunner d’utiliser le trope “Bury Your Gays” et de tuer Maya si tôt dans la série, principalement depuis qu’elle a été tuée par un ex-petit ami harceleur et torturée dans le processus. De nombreux fans sont encore amers du choix de la tuer, surtout d’une manière si violente.

