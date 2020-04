Priez pour lui. Bande-annonce et affiche pour la deuxième saison de ‘Ramy’

Hulu a publié la bande-annonce officielle de la saison 2 de «Ramy», une série merveilleuse et plus que recommandée qui raconte le cheminement spirituel d’un fils d’immigrants égyptiens de vingt ans dans son quartier politiquement divisé du New Jersey.

«Ramy» Cela nous donne un nouveau point de vue à l’écran, tout en explorant les défis qui viennent d’être pris entre une communauté musulmane qui considère la vie comme un test moral et la génération du millénaire qui croit que la vie n’a aucune conséquence. .

«Ramy» Il est créé par Ari Katcher, Ryan Welch et qui est également son protagoniste, un Ramy Youssef qui à son tour participe au scénario avec Bridget Bedard et est producteur exécutif avec Jerrod Carmichael et Ravi Nandan de A24, société qui produit la série.

Le double vainqueur de la cicatrice Mahershala Ali est la principale nouveauté du casting de cette deuxième saison qui a une fois de plus la participation de Mohammed Amer, Hiam Abbass, Amr Waked, May Calamawy, David Merheje, Laith Nakli et Steve Way.

Cette deuxième saison sera présentée aux États-Unis le 29 mai, alors qu’elle arrivera en Espagne peu de temps après la main de Stazplay.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.