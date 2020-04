Prime Video est resté avec la saga complète

Bien que Disney + soit déjà arrivé en Espagne, il n’a pas encore débarqué en Amérique latine. Cela donne à Prime Video une chance de diffuser toute la saga Star Wars.

Jusqu’à il y a quelques mois, Netflix hébergé beaucoup de contenu lié à Star wars, y compris les principaux films de la saga et quelques séries d’animation. Mais cela a changé rapidement et actuellement la franchise brille par son absence d’Amérique latine et des pays européens. Heureusement, les fans espagnols peuvent déjà profiter de cette franchise dans Disney +Mais ceux qui ne peuvent pas avoir une autre option.

Disney + Il n’a pas encore atteint tous les pays du monde, il devrait atterrir en 2021. En attendant, Amazon Prime Video Il a été installé comme la maison qui présente beaucoup de matériel du conglomérat lucratif Mickey Mouse. C’est ainsi que cette plateforme de streaming a l’opportunité de mettre dans son catalogue la franchise de Star Wars.

Une opportunité si vous n’avez pas Disney +

Dès le 1er mai prochain, les films de la saga populaire de Lucasfilm viendra à Prime Video. De plus, la plateforme a actuellement Avengers: Fin de partie et plusieurs des premières qui sont venues au cinéma en 2019.

Concernant Star wars, la plateforme de streaming présentera la trilogie classique et les préquels, ainsi que les suites récentes, y compris la fin de la saga, Star Wars: Skywalker’s Rise. Ils ajouteront également le spin-off Rogue One, mais la même chose ne se produira pas avec le film Han Solo.

Pour l’instant, il n’y a pas d’informations supplémentaires, mais divers médias brésiliens, tels que l’édition Rolling Stone, rapportent ces informations. Dans ce sens, ils expliquent également que “Frozen 2” et le “United” encore plus récent de Pixar seront ajoutés à l’offre. Un bon choix si vous n’avez pas encore Disney +.