Prince de Gotham Jason rentre à la maison

Nous allons conquérir Gotham, sans règles, sans limites, à la Todd, avec un levier à la main dans Red Hood. The Outlaw

Après un long moment sans voir la série Jason Todd en Espagne, il revient à l’initiative «saisons» d’ECC Ediciones. Une année de publication à la fois, coïncidant avec les conséquences de ‘Heroes in Crisis’ et avant The Leviathan Event, ce volume est le tournant pour Red Hood, son retour à son idée originale: être le mauvais pour faire tomber le mauvais . Mais ce n’est pas du goût de Batman.

Jason Todd est le hors-la-loi, avant qu’ils ne soient un groupe, ils étaient amis, famille, mais finalement la chose n’a pas fonctionné et Red Hood a pris son propre chemin. Mais il n’a jamais oublié le sien. Que Roy Harper meure, c’est la dernière chose dont le héros avait besoin pour perdre confiance à nouveau, pour changer de camp à nouveau. Mais ce n’est pas comme ça, ses méthodes ont toujours été extrêmes, ses combats avec le légendaire Batman, mais le moment est venu de franchir une nouvelle étape. Le plan original fonctionne toujours, étant un criminel pour dominer les criminels. Et s’il a besoin de plus de partenaires, il les embauchera, il deviendra ses partisans, mais pas ses compagnons, ça fait trop mal de les perdre.

Scott Lobdell fait depuis si longtemps dans la série que tout ce que Jason Todd connaît par cœur. Il est capable de le tourner sans difficulté, de le focaliser dans son monde. En fait, il a créé une bonne partie de ce nouveau monde de Red Hood depuis le New 52. Le changement que le personnage a subi était sur la bonne voie, le monde continuait de lui faire défaut, et maintenant, la personne qui ne l’a jamais fait défaut, est décédée, le changement doit venir, soudainement et par la force. Et cela le conduit à plus de confrontations avec Batman, surtout quand il décide de retourner à Gotham, dans sa ville pour la changer de l’autre côté, la sombre.

Oui, l’histoire semble un peu maniaque pour Red Hood, entrer et sortir des côtés opposés a été un peu son modus operandi ces années, mais c’est quelque chose qui est dans sa personnalité, il change, change, et surtout, il a tendance à Violence et insécurité. Parce qu’une de ses bases est qu’il ne sait pas où il appartient, est-ce un produit des rues, de Batman, d’une mort prématurée? Ces réponses sont toujours ce que vous recherchez, de combat en combat, de plan en plan, vous devez vous rappeler, qu’il a été formé par le meilleur détective du monde, le meilleur combattant contre le crime, et sait planifier à long terme. Maintenant, il est le prince, demain, le roi.

Le dessin est divisé entre Pete Woods, Stephen Segovia et Clayton Henry, ils sont tous des vétérans de tous les temps dans les super-héros et ils savent comment faire leur travail. Woods est peut-être le plus spectaculaire et Ségovie est le plus puissant visuellement, mais Henry n’est pas pire qu’eux. D’une manière plus simple, mais il sait raconter l’histoire avec facilité. Le résultat est un volume qui s’adapte à l’art, et l’union avec un scénariste pur de supers comme Lobdell, fait que chacun donne ce qu’il fait de mieux.

Red Hood the Outlaw: Prince of Gotham, c’est le début du changement de personnage, de nouveau costume, d’armes et d’attitude, c’est un nouveau plan qui est basé sur un ancien plan, mais personne ne sait jusqu’où il ira maintenant, parce que Jason Todd a beaucoup grandi ces dernières années, ce n’est pas seulement un ennemi de Batman, ni son assistant. Maintenant, il est si dangereux que les meilleurs détectives du monde l’ont sur la liste pour être Leviathan, le méchant qui a bouleversé le monde. Et cela montre qu’il n’est plus un deuxième héros, mais un antagoniste de première ligne.

Red Hood, le hors-la-loi

Titre: Red Hood, le hors-la-loi

Auteur: Scott Lobdell

Illustrateur: Clayton Henry, Pete Woods, Stephen Segovia

ISBN: 978-84-18094-13-2

Nombre de pages: 296

Description: Jason Todd a toujours été un rebelle, mais il est allé trop loin. Il y a des années, c’était un Robin qui ne s’amusait pas. Maintenant, c’est Red Hood, un juge qui a quitté Gotham City après avoir tenté de tuer un méchant local bien connu. Cependant, quel que soit le calme de son sort, Jason est toujours hanté par des problèmes, que ce soit Batwoman, son ancienne ennemie Suzie Su … ou une équipe de doubles de Solomon Grundy.

JOTA (J.C.Royo)

Red Hood the Outlaw: Prince of Gotham

3,0 3,00 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

Partager

Article précédent

Dragon Ball Super: Analyse de Box 8 sur Blu-Ray

JOTA (J.C.Royo)

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et discutée pour qu’elle soit vraiment vivante.