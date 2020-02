Prince Harry et Meghan Markle Double Date avec Jennifer Lopez et A-Rod

Le prince Harry et Meghan Markle ont eu un double rendez-vous avec Jennifer Lopez et A-Rod à Miami. Les couples de pouvoir ont pris le relais pendant la nuit en profitant de la compagnie de l’autre.

Il a été révélé le 8 janvier que le prince Harry et la duchesse Markle se retireraient des fonctions royales supérieures et des yeux du public pour essayer de vivre une vie plus normale. Pour s’assurer que la situation ne dégénère pas, la reine et sa famille élargie ont ensuite organisé une réunion d’urgence et la reine Elizabeth II a finalisé les transactions financières du prince Harry avec son plus jeune petit-fils, ce qui comprenait le couple remboursant le prêt qu’ils avaient contracté pour leur maison de Windsor. . Même si Meghan Markle a subi le plus gros de la désapprobation concernant leur démission, le prince Harry s’est tenu à ses côtés, embrassant sa nouvelle vie en dehors des murs du palais. Après la nouvelle année, le duc et la duchesse de Sussex ont décidé qu’il serait préférable pour eux de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

Le couple royal a récemment fait sa première apparition publique depuis son départ au sommet JP Morgan qui a eu lieu à South Beach à Miami. Le couple était conférencier d’honneur à l’occasion et a partagé la scène ensemble. Selon ET, le prince Harry et Markle ont rencontré la récente artiste du Super Bowl Halftime Show, Lopez et son mari, Alex Rodriguez.

Le chanteur et joueur de MLB assistaient au sommet en tant qu’invités et ont eu le privilège de pouvoir passer du bon temps avec le couple royal. En participant aux activités qui ont eu lieu le jeudi 6 février, le groupe de quatre a pu se reconnecter et former une amitié. Selon la source, les couples ont partagé toutes les mises à jour sur les événements majeurs qui se déroulent dans leur vie ainsi que sur la situation de leurs enfants. Le couple se serait retrouvé pour le dîner et a parlé de sortir à nouveau dans un proche avenir dans une atmosphère peut-être moins formelle.

Leur apparence surprise a choqué la foule, seul le prince Harry parlant aux invités de marque. Markle est resté silencieux et il n’y a eu aucun rapport sur le montant payé par le couple. Depuis qu’il a fui les projecteurs, le couple a passé la plupart de son temps à North Saanich, au Canada, qui est une petite communauté isolée avec leur fils Archie. La ville canadienne se serait également unie pour protéger le couple royal des médias.

