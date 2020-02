Prise universelle du film ‘Monster Mash’ avec Matt Stawski

Selon Deadline, Universal Pictures a donné son feu vert à un nouveau projet intitulé «Monster Mash», film musical original que Matt Stawski réalise à partir d’un scénario de Will Widger (‘Damned’). Le film sera le premier film pour Stawski, après avoir repris plusieurs clips et jusqu’à cinq épisodes de “ Side Effects ” pour Awesomeness TV.

“Monster Mash” était une nouvelle chanson de Bobby “Boris” Pickett sortie en 1962 dans un album intitulé “The Original Monster Mash”, qui contient plusieurs autres chansons avec des thèmes de monstres. La chanson a atteint le numéro 1 sur la liste Billboard Hot 100 juste avant Halloween, restant comme l’un des thèmes qui sonnent année après année lors de cette fête. Il a également été interprété par différents chanteurs, dont le groupe américain d’horreur punk et hardcore punk «The Misfits».

Pour le moment, il n’y a aucun détail sur l’intrigue possible ou sur les personnages qui apparaîtront dans le film, bien qu’il soit dit que cela pourrait faire partie de l’Univers sombre universel, où ils sont déjà “ The Invisible Man ” (avec Elisabeth Moss) et “ Dark Army ‘(par Paul Feig).

John Fisher dirige le projet pour Temple Hill et sert de producteur exécutif aux côtés de Stawski, avec Jeyun Munford et Tony Ducret supervisant Universal.