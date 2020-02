Prix ​​Oscar 2020: où et quand le voir

Ce week-end, les Oscars sont célébrés, et en cinémascomique, nous vous disons où et quand voir le festival de cinéma le plus important de l’année

Le 92e édition des Oscars. Ils ont lieu ce dimanche 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles, Californie. L’académie a confirmé que l’édition 2020 personne ne devra conduire non plus après la grave controverse de l’an dernier avec le comédien Kevin Hart. Cela, il a démissionné pour présenter le gala lorsque certains de ses tweets homophobes ont été publiés il y a des années.

Le gala de remise des prix peut être suivi depuis l’Espagne à la télévision via Movistar + après 23h30 (heure espagnole). Le tapis rouge commencera une heure plus tard, à 00 h 30 le lundi 10 février, et le la cérémonie commencera à 02h00. La plateforme effectuera différentes retransmissions à travers ses canaux Movistar Estrenos et # 0.

Parmi les films préférés figurent Joker de Todd Phillips, avec 11 nominations, The Irish, de Scorsese, Il était une fois à … Hollywood, de Quentin Tarantino, et 1917, par Sam Mendes, le tout avec 10 nominations. Mais le film le plus aimé du public est Joker, dépassant les 1 000 millions d’euros de revenus.

Il était une fois … un cadre à Hollywood

Du côté national, nous avons deux candidats très forts pour soulever la statuette, Douleur et gloireet Klaus. Le premier est le film le plus personnel du réalisateur Almodóvar nominé pour le meilleur film étranger en compétition contre Parasites (entre autres). Antonio Banderas est également nominé dans la catégorie du meilleur acteur pour ce film. De son côté, Klaus, le film de Sergio Pablos sur l’origine du Père Noël qui a remporté le Bafta de sa catégorie et sept Annie (prix de l’industrie du dessin), est nominé pour le meilleur film d’animation.

Partager



Carlos Antolin

Etude de la communication audiovisuelle. Cinéfilo, passionné de cinéma espagnol et de séries de thrillers. J’ai un blog où j’écris chaque semaine: https://tucinecritico.blogspot.com/