Priyanka Chopra Jonas en pourparlers pour le rôle de Matrix 4

Priyanka Chopra Jonas est sur le point de prendre la pilule rouge, alors qu’elle s’apprête à rejoindre le casting de The Matrix 4. Variety rapporte que Jonas, mieux connue aux États-Unis pour son rôle principal dans Quantico d’ABC et à l’étranger pour sa longue carrière à Bollywood, est en négociations finales pour jouer un rôle non divulgué dans la relance.

Jonas rejoindrait un casting qui comprend Keanu Reeves et Carrie Ann Moss reprenant leurs rôles, et Yahya Abdul-Mateen II et Neil Patrick Harris dans de nouveaux rôles. Le tournage du film est prévu pour le nord de la Californie prochainement avec une date de sortie fixée au 21 mai 2021.