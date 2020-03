Production Wrapped On Director Coke Daniels ” Fruits of the Heart ” avec Wendy Raquel Robinson, Lil Mama – Blackfilm

La dramatique familiale, «Fruits du cœur» écrit et réalisé par Coke Daniels récemment enveloppé dans la production à Dublin, en Géorgie.

«Fruits of the Heart» est une dramatique familiale, qui suit le récit épique d’une mère et de sa fille. Il met en vedette une actrice vétéran Wendy Raquel Robinson (“The Game”) et le rappeur devenu actrice Niatia «Lil Mama» Kirkland («All In»), dépeignant une mère et sa fille, qui sont épaisses comme des voleurs mais se retrouvent souvent en désaccord… surtout en matière de cœur. Alors que les deux traversent les obstacles de la vie, leur lien se renforce. Bien que leur relation soit parfois très controversée, elle ne semble que les rapprocher car ils sont toujours là les uns pour les autres. Ils deviennent plus que mère et fille; ils deviennent les meilleurs amis.

“Fruits of the Hearth” propose également un ensemble de visages familiers, y compris un comédien des médias sociaux Lorenzo «Renny» Cromwell, Clifton Powell («Menace to Society», «Vendredi prochain» et «Saints and Sinners» de Bounce TV), Dorien Wilson (“In The Cut” et “The Parkers”), comédienne / actrice Brun cacao («9-1-1», «Pour le meilleur ou pour le pire» et «Soul Man»). Pour compléter le casting, Brad James («Pour le meilleur ou pour le pire» et «Superstition» de Tyler Perry), Duane Finley («Le bois») et Dawn Halfkenny (“Saints et pécheurs”)

Le film a été produit par Coke Daniels, Cecil Chambers, et George Pierre. Vanzil Burke et Victor Burke de Burke Management Firm, LLC ont été producteurs exécutifs avec Dorien Wilson et Saleem Elmasri. Flixville USA et Triumphant Pictures ont été les sociétés de production de ce projet.

Au début des années 1990, les crédits de film de Coke Daniels incluent “Papa mon bébé” (en tant qu’écrivain et coproducteur), et “Qui a fait la salade de pommes de terre,” et «Le sien, le sien et la vérité» qui a fait sa première à l’ABFF 2019 à Miami et a été acquis par BET et UMC.

Fruits of the Heart »est le huitième film de Daniels. Ses autres crédits en tant qu’écrivain, réalisateur et producteur incluent un autre classique culte, «Gangsta Rap: Le Glockumentary», aussi bien que «Hollywont» et “Autoroute.” Basé à Atlanta, il développe actuellement plusieurs projets pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques à travers sa société de production, Flixville USA.