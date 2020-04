Produit par les frères Russo. Bande-annonce de Tyler Rake

Netflix a publié la première bande-annonce de son futur thriller d’action, ‘Râteau Tyler‘(Extraction), un film dans lequel le Dieu du Tonnerre, Chris Hemsworth, incarne un mercenaire qui doit essayer de sauver un Indien qui a été kidnappé. Mettant également en vedette David Harbor (‘Hellboy’), le film sortira sur la plateforme de streaming le 24 avril.

L’histoire se déroule dans le monde souterrain des trafiquants d’armes et de drogue, avec un enfant au milieu d’une guerre entre les principaux trafiquants de drogue. Après avoir été kidnappé dans l’une des villes les plus impénétrables du monde, son sauvetage attire les compétences inégalées d’un mercenaire nommé Tyler Rake ( Hemsworth). Mais Rake est un homme brisé qui n’a rien à perdre, nourrissant un souhait de mort qui rend une mission déjà mortelle presque impossible.

Avec Hemsworth et Harbor, le film met en vedette Derek Luke, Fay Masterson, Golshifteh Farahani et Rudhraksh Jaiswal. Produit par les frères russes via leur label AGBO, Joe Russo lui-même est l’auteur de son scénario tandis que Sam Hargrave, connu pour ses cascades dans plusieurs films UCM et apparaissant dans de petits rôles dans certains films d’action comme Atomic Blonde, fait ses débuts de réalisateur avec ce film.

