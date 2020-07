Protocoles de sécurité approuvés pour qu’Omar Chaparro reprenne le tournage

L’Union des Acteurs du Cinéma et la Fédération Américaine des Artistes de Radio et Télévision (SAG-AFTRA) ont approuvé les protocoles de sécurité pour Omar Chaparro de reprendre le tournage de son plus récent film à partir de ce lundi 6 Juillet à Los Angeles, Californie.

L’information a été divulguée exclusivement par le biais du Hollywood Reporter après que Christopher Acebo de Broken English Productions (le producteur qui est en charge du film) a remercié le syndicat de lui avoir permis de reprendre la production:

« Grandave Capital et Broken English Productions sont vraiment reconnaissants à SAG-AFTRA de travailler avec notre équipe pour établir des protocoles de sécurité COVID-19 robustes, un syndicat véritablement dédié à remettre ses membres au travail en ces temps sans précédent. »

Selon le site, le 12 juin, la production cinématographique et télévisuelle a été autorisée à reprendre progressivement dans le comté de Los Angeles en vertu de protocoles de sécurité stricts établis par le ministère de la Santé publique. Ces protocoles incluent des tests périodiques de la distribution et de l’équipe, ainsi que des distanciations sociales et un nettoyage régulier des décors et des accessoires. Cependant, la SAG-AFTRA a été sélective quant aux productions qu’elle autorise à reprendre le travail.

7th & Union est un drame réalisé par Anthony Nardolillo et avec un scénario d’Oscar Orlando Torres. Mettant en vedette le célèbre Omar Chaparro et l’acteur Edy Ganem, Chaparro joue Raymundo, un ancien combattant mexicain qui crée un lien improbable avec un homme mécontent (Gregg Daniel), dont la vie et la relation avec sa fille, jouée par Erinn Westbrook, se désagrègent.

Certes, l’équipe et les acteurs de 7th & Union ont eu la chance d’être autorisés par le syndicat à reprendre le tournage, car ils ont également récemment interdit au tournage de Songbird de Michael Bay de continuer.

Eugenia Rivas Calderón Amante fidèle de Serpentard de ces films qui vous serrent la main pour que vous puissiez y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais je suis super basique pour la série.