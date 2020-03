PS5 Concept Fan Art est une toilette avec haut-parleurs

Un artiste a abordé un concept pour le PlayStation 5, et l’art final ressemble beaucoup à un siège de toilette avec haut-parleurs. Bien que Sony ait révélé que la PS5 sortira pendant la saison des vacances 2020, la société a décidé de rester énigmatique en ce qui concerne les détails de la console. À ce stade, les joueurs n’ont aucune idée de ce à quoi ressemblera la PS5, de ses fonctionnalités et de son coût. Cependant, Sony a révélé un logo pour la console.

La PS5 aura une compatibilité descendante, peut-être même de retour à la PS1. Les brevets déposés par Sony suggèrent que le contrôleur PS5 aura un contrôle vocal, et la société a indiqué que le nouveau système prendrait en charge le jeu intergénérationnel. Sony a également promis que la nouvelle console plaira aux joueurs hardcore avec son matériel impressionnant. Une fuite du kit de développement PS5 a fait allusion au look potentiel de la machine, bien que ce soit la conception du kit de développement, donc ce n’est pas nécessairement indicatif de ce que les consommateurs obtiendront.

Ce secret amène de nombreux joueurs et fans de PlayStation à s’imaginer à quoi pourrait ressembler une PS5. Un artiste, Paul Robinson, a publié un concept artistique de la PS5, bien qu’il ait noté que ce n’était pas la conception officielle. Le design de Robinson, créé uniquement pour le plaisir, ressemble à une toilette avec haut-parleurs.

Sony a récemment assuré aux fans de PlayStation que la société respectait le même calendrier qu’elle avait défini pour les versions précédentes de la console. Cependant, la PlayStation 4 a reçu une annonce officielle en février 2013, la même année que sa sortie. Il semble que la chronologie de la PS5 soit radicalement différente, indépendamment de ce que la société a dit. Février est passé et il n’y a toujours pas d’annonce officielle. De plus, pour la deuxième année consécutive, Sony n’aura pas de présentation à l’E3, alors maintenant, personne ne sait quand Sony révélera enfin les détails de la PS5.

Entre-temps, Microsoft n’a cessé de publier des détails sur sa console de nouvelle génération, la Xbox Series X. Peut-être que Sony attend de voir ce que la concurrence a en réserve avant de publier plus d’informations officielles sur la PS5. Ou peut-être que le prix potentiellement élevé de la PS5 est toujours un problème pour la société, d’autant plus que c’est l’un des rares détails que Microsoft n’a pas non plus publié sur la nouvelle Xbox. Quoi qu’il en soit, cette illustration basée sur les fans est une preuve supplémentaire que les fans de PlayStation ont trouvé des moyens de plus en plus intéressants de s’occuper avant la révélation finale de la console.

Source: Paul Robinson / Twitter

