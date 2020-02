Publication d’une nouvelle illustration pour le remake de Final Fantasy 7

Nouvelle illustration pour Remake de Final Fantasy VII a été publié sur Twitter qui montre les nouveaux visuels incroyables du jeu. Les fans se préparent à la sortie de ce remake depuis plusieurs années, à savoir depuis qu’il a été annoncé lors de l’E3 2015. La version originale du jeu est sortie en 1997 et est largement considérée comme l’un des meilleurs jeux vidéo jamais créés.

Final Fantasy VII Remake suivra le scénario du titre original. Les joueurs pourront toujours découvrir l’histoire de Cloud Strife alors que lui et ses amis se battent contre la méchante Shinra Corporation. Il y a cependant des changements majeurs dans la mécanique du jeu et le gameplay. Le plus grand changement est que le combat aura lieu en temps réel, par rapport au combat au tour par tour de l’original. Les joueurs pourront se déplacer librement et attaquer les ennemis pour construire la barre “Active Time Battle”, puis utiliser des capacités spéciales comme la magie, des objets ou des mouvements de combat spéciaux. L’autre changement évident est que les graphismes, la musique et les effets sonores ont tous été mis à jour pour les systèmes modernes.

Le compte Twitter officiel de Final Fantasy VII Remake a publié les nouvelles illustrations ce matin, et il montre à quel point le jeu a l’air bien avec ses graphismes mis à jour tout en étant une réinvention d’une scène FF7 classique. Les personnages eux-mêmes sont entièrement différents de leurs homologues PlayStation 1. Alors que les appendices en blocs et les bords rugueux d’origine arboraient, tout a été lissé et mis à jour pour les visuels HD. Le nouvel art était accompagné de ce texte, “Combinant des visuels incroyables, une conception du monde époustouflante, une partition musicale glorieuse, un combat basé sur des actions stratégiques sans faille et une distribution captivante de personnages.”

Les fans sont ravis de mettre la main sur le remake de Final Fantasy VII depuis un certain temps maintenant. Alors que le jeu semble être finalement sorti le 10 avril 2020, il a connu un cycle de développement extrêmement turbulent. Les développeurs de Final Fantasy VII Remake ont réalisé que les remakes étaient plus difficiles à réaliser que les nouveaux jeux. Le titre s’est avéré être une entreprise si massive que le jeu a été divisé en plusieurs disques et plusieurs épisodes. Final Fantasy VII Remake a également été retardé plusieurs fois à ce stade, le retard le plus récent ayant eu lieu le mois dernier.

Final Fantasy VII est l’un de ces jeux qui a profondément pénétré la tradition et la culture du jeu vidéo. Les joueurs qui n’ont jamais joué au jeu connaissent des détails spécifiques à ce sujet – comme le terrifiant méchant Sephiroth ou le sort du personnage préféré des fans Aerith. Ce jeu n’est pas seulement un jeu vidéo, mais plutôt une pierre de touche culturelle pour les joueurs des années 90. Il est très important pour beaucoup de gens que le remake résiste à leur expérience avec le jeu original. Avec le temps que Square Enix a eu à travailler sur le titre, j’espère que Final Fantasy VII Remake peut être le jeu dont tout le monde a rêvé.

Remake de Final Fantasy VII devrait sortir le 10 avril 2020 sur PlayStation 4.

Source: Remake de Final Fantasy VII – Twitter

