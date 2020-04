Quand avons-nous su que le bouclier de Captain America avait du vibranium?

Nous savons tous que le bouclier de Captain America est fabriqué à partir de Vibranium grâce aux films de l’univers cinématographique Marvel, mais quand le matériau sur lequel il a été construit a-t-il été mentionné pour la première fois?

Le célèbre Captain America Shield a fait ses débuts dans le deuxième numéro de la série éponyme en cours de Captain America, cependant, le bouclier n’était pas à l’origine indestructible, de sorte que Marvel n’a jamais eu la peine d’expliquer ce qui était spécial à propos du bouclier. Dans Avengers # 35, ils le désintègrent littéralement.

Mais rapidement, dans Tales of Suspense # 93, il a été expliqué à nouveau qu’il était indestructible et que le capuchon devait donc avoir un autre bouclier dans ce nombre des Avengers pour une raison non expliquée.

Même dans les années 1980, lorsque Roger Stern, John Byrne et Joe Rubinstein ont passé en revue les origines de Captain America au numéro 255, ils n’expliquent pas POURQUOI le bouclier est si spécial, seulement qu’il s’agissait d’un accident métallurgique. Bien que peu de temps après, le manuel officiel de l’univers Marvel a révélé que le bouclier du capitaine était composé de vibranium et d’adamantium. Il y a eu un numéro ultérieur consacré uniquement aux armes du héros Marvel dans la combinaison réitérée de matériaux de bouclier. Et une dernière fois dans un article à la fin du numéro 15 qui explique l’histoire de l’adamantium.

Cependant, puisque l’adamantium n’a pas été inventé avant Avengers # 66, le bouclier du capitaine ne pouvait évidemment pas être fabriqué à partir d’un mélange de vibranium et d’adamantium, donc Captain America # 303 (de Mike Carlin, Paul Neary et Dennis Janke ) a révélé que le gars qui a créé l’adamantium l’a inventé dans sa tentative de reproduire l’expérience qui a provoqué la fusion du bouclier du chapeau, qui était en vibranium et en acier, d’une manière inconnue.

Donc, quand ils disent que le bouclier de Cap était «Adamantium», ils voulaient simplement dire que le bouclier était l’idée par laquelle l’adamantium a été inventé.

