Quand Cameron et Lauren tomberont-elles enceintes?

Quand Cameron et Lauren de la saison 1 de L’amour est aveugle tomber enceinte? Tout le monde réclame de savoir, compte tenu de la chimie incroyable et de l’histoire d’amour romantique qui se sont déroulées entre la créatrice de contenu et son mari scientifique. Sur la base d’une divulgation faite lors de la réunion spéciale Love is Blind, le petit bébé Hamilton pourrait être en chantier plus tôt que tard.

Lauren et Cameron ont admis lors de la réunion spéciale qu’ils sont récemment devenus les parents d’animaux de compagnie d’un «furbaby». Leur chiot nommé Sparks est la preuve que ce couple se prépare à devenir parent. Cameron a avoué lors de la réunion qu’il avait dit à sa mère qu’il ne voulait jamais de chien et qu’une femme qui désirait un animal de compagnie serait un facteur de rupture pour lui. Cependant, son amour pour Lauren a conduit à un changement de cœur. Interrogée par les hôtes Nick et Vanessa Lachey sur leur avenir ensemble, Lauren rayonnait. Elle et Cameron ont déclaré qu’ils avaient envisagé à quoi ressembleraient leurs enfants, se demandant s’ils seraient plus comme Drake ou l’ancien président Barack Obama.

En relation: Le fiancé de 90 jours est-il faux? Executive Slams Rumors

Quant à un calendrier définitif sur la planification d’une famille, Cameron l’a laissé échapper lors d’une conversation animée entre lui, Lauren et les Lacheys, “Certainement bientôt.” Les fans de la téléréalité révolutionnaire Netflix sont tombés amoureux du charmant couple interracial. Cameron, un scientifique de l’IA, a courtisé sa femme créatrice de contenu, Lauren, sans jamais la regarder. Après six jours de rencontres, les deux ont professé leur amour l’un pour l’autre et se sont fiancés.

Pendant leurs fiançailles, Lauren a semblé avoir froid aux pieds, mais le jour de leur mariage, elle a réussi. Elle et Cameron se sont mariés lors d’une cérémonie intime à laquelle ont assisté une poignée de leurs amis et de leur famille. En tant que couple marié, les deux étaient tenus à la confidentialité jusqu’à ce que Love is Blind soit diffusé sur Netflix en février 2020. S’ils étaient en mesure de garder leur statut matrimonial secret, ils pourraient probablement aussi cacher des nouvelles de bébé.

De la réunion spéciale de Love is Blind saison 1, il semble que Cameron et Lauren ont hâte de fonder leur famille. Ce couple attrayant a tous les outils pour tenir la distance, et tous les enfants créés pendant leur union sont sûrs d’avoir une éducation solide. Lauren a admis que son mari scientifique lui avait beaucoup appris pendant leur temps ensemble, l’exposant à de nouvelles expériences tous les jours, et qu’il étendrait probablement cette douceur et ce soin à leurs petits. Lauren est également une femme réfléchie avec style et grâce. Elle est pragmatique mais sensible et transmettrait les plus grands aspects de sa personnalité à leurs enfants. En outre, elle a admis sur Love Is Blind qu’elle défend diverses causes de justice sociale, de sorte que leurs enfants pourraient également hériter de son bon sens en ces temps tumultueux. Réunir un animal de compagnie est un merveilleux début et montre que ce couple embrasse la notion de devenir parents.

Suivant: Feuds Star Reality TV, Classé

La théorie du baccalauréat que Kelley Flanagan gagne a été démystifiée

A propos de l’auteur

Ebony March est un écrivain collaborateur de .. Sa carrière dans le journalisme de divertissement a commencé en 2007 en tant que critique de films et de musique. Avant de rejoindre le rythme de la télé-réalité de . en 2019, Ebony était un contributeur de Guitar World and Intent (maintenant Intent Blog). Elle a travaillé en tant que productrice de nouvelles numériques à KABC-TV à Los Angeles et a été productrice indépendante au Los Angeles Times.

L’intérêt d’Ebony pour l’activisme social, la musique et la culture pop a conduit à des apparitions sur 60 Minutes, Subterranean et 12 Angry Viewers de MTV, ainsi que Beat the Geeks de Comedy Central.

Dans ses temps libres, vous trouverez Ebony qui se penche sur les flux de décoration intérieure sur Pinterest, ou des épisodes obsessionnels de Saturday Night Live. Elle est également une cuisinière passionnée et une joueuse de jeux vidéo classiques 8 bits comme Galaga et Mme Pacman. Suivez Ebony sur Twitter.

En savoir plus sur Ebony March