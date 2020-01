Quand est le lancement de Disney + UK? Les téléspectateurs britanniques ont enfin de bonnes nouvelles sur la date de sortie! – HITC

Le nouveau service de streaming de Disney pourrait bien mener la lutte contre les géants de l’industrie Netflix, mais quand se dirige-t-il vers le Royaume-Uni?

Alors que des pays comme les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas profitent de Disney + depuis son lancement en novembre, les fans en Europe et ici au Royaume-Uni ont été obligés d’attendre un peu plus longtemps pour le service de streaming très attendu.

La date de sortie pour les fans aux États-Unis et à Canda a été rapidement révélée par Disney lorsque le service de streaming a été annoncé.

Les fans du côté ouest de l’Atlantique recevraient Disney + le 12 novembre, tandis que les passionnés de Disney au Royaume-Uni et dans la majorité de l’Europe étaient dans l’ignorance du moment où Disney + se rendrait sur nos côtes.

Finalement, il a été annoncé que la date de sortie au Royaume-Uni et en Europe serait le 31 mars 2020, mais cela a maintenant été avancé!

Disney + a une nouvelle date de sortie au Royaume-Uni!

Après avoir été initialement annoncé le 31 mars, Disney + se dirigera désormais une semaine plus tôt, le 24 mars.

Alors qu’une semaine plus tôt n’est pas beaucoup dans le grand schéma des choses, les nouvelles ont néanmoins été bien reçues.

Que regarder sur Disney + et combien cela coûtera-t-il?

Disney + a été sur la liste de souhaits de nombreux observateurs excessifs ces derniers mois, car il contient une multitude de contenus liés à Disney à partir de films d’animation classiques, de films Pixar et même de contenu Marvel et Star Wars.

L’un des plus gros tirages a également été The Mandalorian, la toute première émission télévisée en direct de Star Wars qui a connu un énorme succès depuis sa sortie aux côtés de Disney + aux États-Unis le 12 novembre.

Alors que le service de streaming coûte 6,99 $ par mois et 69,99 $ par an aux États-Unis, Disney + coûtera 5,99 £ par mois et 59,99 £ par an ici au Royaume-Uni.

Quel est le retard?

Le retard dans l’arrivée de Disney + au Royaume-Uni serait dû aux accords de licence que Disney a conclus avec Sky et Netflix, qui ont parfois montré du contenu Disney.

Le retard provient du fait que Disney préférerait avoir l’exclusivité presque complète de leur contenu et a attendu le moment opportun pour rendre cela possible ici et dans la majorité de l’Europe.

Dans d’autres nouvelles, la bobine Marvel Highlight donne un aperçu des phases 1 et 2