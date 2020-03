Quand ETA a choisi de déposer les armes. Bande-annonce «Homeland»

HBO a publié la bande-annonce officielle de «Patrie», une série télévisée créée par Aitor Gabilondo à partir du roman de Fernando Aramburu édité en Espagne par Tusquets Editores. La série sera présentée le 17 mai, étant la première série produite par HBO Europe qui aura une première simultanée aux États-Unis et dans 61 pays à travers l’Europe et l’Amérique latine.

Le jour où ETA annonce l’abandon des armes, Bittori se rend au cimetière pour dire à la tombe de son mari, Txato, tué par des terroristes, qu’il a décidé de retourner dans la ville où ils ont vécu toute leur vie. Sera-t-elle capable de vivre avec ceux qui l’ont harcelée avant et après l’attaque qui a perturbé sa vie et celle de sa famille? Puis-je savoir qui était l’homme cagoulé qui a tué son mari un jour de pluie, quand il est allé à son entreprise de transport?

Aussi cachée soit-elle, la présence de Bittori altère la fausse tranquillité de la ville, en particulier celle de sa voisine Miren, une amie proche dans le passé, et de la mère de Joxe Mari, terroriste emprisonné et soupçonné des pires craintes de Bittori. Que s’est-il passé entre ces deux femmes? Qu’est-ce qui a empoisonné la vie de vos enfants et de leurs maris si proches dans le passé? Avec leurs larmes déguisées et leurs convictions inébranlables, avec leurs blessures et leur bravoure, l’histoire incandescente de leur vie avant et après le crash du meurtre.

En Europe, la série sera disponible dans les 21 territoires sur lesquels HBO Europe est présent, dont l’Espagne. En Amérique latine, il sera diffusé sur HBO dans 40 pays et sera disponible sur HBO Go. Aux États-Unis, il sera disponible sur HBO NOW, HBO GO, HBO On Demand, HBO Latino et d’autres plateformes de streaming en partenariat. Les chapitres de «Patrie» sera disponible chaque semaine.

La série, créée et écrite par Aitor Gabilondo (“ Live without permission ”), a été dirigée par Flix Viscarret et Scar Pedraza, avec Miguel Salvat, Steve Matthews et Antony Root servant de producteurs exécutifs pour HBO Europe. Il s’agit d’une production d’Alea Media pour HBO Europe avec la participation de HBO Latin America.

Le premier chapitre de «Patrie» sortira le 17 mai, une semaine après les six épisodes qui le composent «La ligne invisible», la série originale Movistar + réalisée par Mariano Barroso a porté sur l’origine de l’ETA et le premier meurtre de l’organisation, qui a fait de la garde civile galicienne Jos Antonio Pardines et dont vous pouvez trouver la bande-annonce officielle ici.

Michel Gaztambide et Alejandro Hernndez sont les scénaristes de cette production tant attendue qui doit être diffusée ce week-end au Festival de Malaga, désormais “reporté”, avec un casting étendu dirigé par Lex Monner, Antonio de la Torre, Anna Castillo, Asier Etxeandia , Patrick Criado, Patricia Lpez Arniz, Enric Auquer, Amaia Sagasti, Pablo Derqui et Ramn Barea.

Entre «La ligne invisible» et «Patrie» en passant pour «ETA, la fin du silence», un chemin plein de douleur et de vengeance, de peur et de terreur qui ont profondément marqué l’histoire de l’Espagne.

