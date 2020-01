Quand ETA a choisi de tuer. Bande-annonce «La ligne invisible»

Le 7 juin 1968, le chef de l’ETA, Txabi Etxebarrieta, a franchi “la ligne invisible” en tuant la première victime mortelle de l’organisation terroriste, le garde civil galicien Jos Antonio Pardines.

Quelques heures plus tard, Txabi lui-même a été tué lors d’une confrontation avec la garde civile, devenant le premier à tuer et le premier à mourir dans l’histoire de l’ETA. Après la mort de leur chef, les compagnons de Txabi, décident de venger sa mort en tuant son principal persécuteur, l’inspecteur Melitn Apples.

Ils ne savent pas qu’ils sont sur le point d’ouvrir un chemin plein de douleur et de vengeance, de peur et de terreur qui marquera les cinquante prochaines années de l’histoire de l’Espagne.

«La ligne invisible» Il a déjà une bande-annonce officielle et une date de sortie. La nouvelle série originale Movistar + réalisée par Mariano Barroso (également responsable de ‘Tomorrow’s Day’) arrive sur la plateforme le vendredi 17 avril, complète sur demande.

La série, composée d’un total de six épisodes de 45 minutes chacun, se concentre sur l’origine de l’ETA et le premier meurtre de l’organisation, qui avait pour victime le garde civil Jos Antonio Pardines.

Cette nouvelle série originale Movistar + est produite par Sentido Films, en collaboration avec Film Cutting and Making. Michel Gaztambide et Alejandro Hernndez sont les auteurs de cette production qui a un casting étendu dirigé par lex Monner, Antonio de la Torre, Anna Castillo, Asier Etxeandia, Patrick Criado, Patricia Lpez Arniz, Enric Auquer, Amaia Sagasti, Pablo Derqui et Ramn Barea.

Emilio Palacios, Joan Amargs, Aia Kruse, Xoan Forneas, Mara Morales, Alba Loureiro, Amaia Lizarralde ou Josean Begoetxea, entre autres, complètent la distribution de cette production tournée entièrement à différents endroits à Euskadi qui part d’une idée originale d’Abel Garca Roure

Rappelez-vous enfin que cette production sortira six mois après sa réalisation «ETA, la fin du silence», la grande série de non-fiction produite par Movistar + en collaboration avec La Caa Brothers. Un total de sept épisodes qui retracent l’histoire de 50 ans du groupe terroriste armé par Jon Sistiaga (‘Tab’).

