Quand Frozen 2 sera-t-il sur DVD? Vient-il à Disney +? – HITC

Frozen 2 a battu des records au cinéma, mais quand la suite de Disney se dirigera-t-elle vers DVD et Disney +?

Ce n’était qu’une question de temps avant que Disney ne décide de sortir une suite du film d’animation le plus réussi de tous les temps.

Après six ans d’attente, cette suite est finalement arrivée sous la forme de Frozen 2 et il est sûr de dire que les fans du premier film n’ont pas été déçus.

Maintenant que nous sommes fermement dans la nouvelle année, l’attention s’est déjà portée sur la sortie du DVD du film, en particulier parmi ceux qui n’ont pas vu l’attrait de regarder le film dans une pièce avec beaucoup d’enfants agités et bruyants.

Mais quand exactement Frozen 2 devrait-il arriver sur DVD et Blu-Ray? Et sera-t-il disponible pour diffuser sur Disney +?

Quand Frozen 2 sera-t-il sur DVD?

Frozen 2 sortira en DVD le lundi 30 mars 2020.

Vous pouvez désormais le précommander sur de nombreux formats sur Amazon!

Il est actuellement le best-seller de la section d’animation du site, et nous prévoyons qu’il sera l’un des plus grands vendeurs au format domestique de l’année, avec Joker de Todd Phillips et la sortie éventuelle de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Selon le Radio Times, la sortie comprendra des extras tels que des scènes supprimées, des chansons supprimées, des œufs de Pâques, des sorties et une version à chanter, ainsi que des ajouts et des histoires de fabrication en coulisse.

Vient-il à Disney +?

Oui, mais pas tout de suite.

Si nous jetons un coup d’œil à Captain Marvel, sorti dans les salles en mars 2019, qui est arrivé sur Disney + au lancement le 12 novembre, ce qui représente une attente d’environ sept mois. Si Frozen 2 a un calendrier de sortie similaire, nous pouvons supposer qu’il arrivera sur Disney + vers juin 2020.

Au Royaume-Uni, Disney + ne sera disponible que le mardi 24 mars 2020, donc si Frozen 2 sortira en juin 2020, ce sera l’une des rares choses que les fans britanniques n’auront pas eu à attendre des mois.

